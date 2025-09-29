Похорон – це не лише траурна подія, а й потужний енергетичний обряд. У цей момент, за народними віруваннями, душа померлого прощається зі світом живих і вирушає у вічність. Тому люди в усі часи дотримувалися певних правил, аби не забрати на себе чужий біль, хвороби чи навіть біду.

Що треба робити під час похоронної церемонії, щоб захистити себе

1. Одягніться правильно

Традиційно похоронний одяг має бути скромним, темних відтінків. Важливо не вдягати речей із яскравим блиском чи аксесуарів, які "привертають" енергію. У народі вважали, що будь-який блиск чи коштовності на похороні можуть стати містком для негативу.

2. Захистіть руки

Наші предки вірили: через руки легко передається чужа енергетика. Саме тому бажано мати при собі хустинку, якою прикривають руку при прощанні з тілом. А після похорону обов’язково потрібно вимити руки з милом, а ще краще – проточною водою.

3. Не озирайтеся на кладовищі

Є старе повір’я: якщо йти з кладовища і озиратися назад, то можна "покликати" душу за собою. Тому після поховання радять виходити мовчки, спокійно, не дивлячись назад.

4. Використайте символічний захист

Часто люди беруть із собою освячену свічку, маленький хрестик чи навіть гілочку полину або звіробою в кишені. Вважалося, що ці речі відганяють темну енергію.

5. Уникайте "поганих" прикмет

Не беріть із кладовища нічого: ані квітів, ані землі, ані свічок.

Не сідайте на могильні плити.

Не залишайте своїх особистих речей поруч із труною.

6. Вмийтеся після похорону

У багатьох селах України існувала традиція після повернення з цвинтаря обов’язково вмитися холодною водою, щоб змити "тяжку енергетику". Іноді ще й додавали у воду кілька крапель свяченої.

7. Не відвідуйте одразу розважальні місця

Після похорону небажано йти на гучні святкування. Вважалося, що душа ще "тяжіє" біля рідних, і зайві веселощі можуть накликати біду.

8. Молитва – найкращий захист

Незалежно від вірувань, щира молитва чи хоча б добра думка про померлого допомагає не лише йому, а й тим, хто прийшов провести в останню путь.

Похорон – це момент прощання та вшанування пам’яті, але водночас і межа між світами. Дотримання простих правил допоможе вам залишитися під захистом і зберегти душевний спокій.

