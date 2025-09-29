Похороны – это не только траурное событие, но мощный энергетический обряд. В этот момент, по народным верованиям, душа умершего прощается с миром живых и уходит в вечность. Поэтому люди во все времена соблюдали определенные правила, чтобы не забрать на себя чужую боль, болезни или даже беду.

Что нужно делать во время похоронной церемонии, чтобы защитить себя

1. Оденьтесь правильно

Традиционно похоронная одежда должна быть скромной, темных оттенков. Важно не одевать вещи с ярким блеском или аксессуары, которые "привлекают" энергию. В народе считалось, что любой блеск или драгоценности на похоронах могут стать мостиком для негатива.

2. Защитите руки

Наши предки верили: через руки легко передается чужая энергетика. Именно поэтому желательно иметь при себе платок, которым прикрывают руку при прощании с телом. А после похорон обязательно нужно вымыть руки с мылом, а еще лучше – проточной водой.

3. Не оглядывайтесь на кладбище

Есть старое поверье: если уходить с кладбища и оглядываться назад, то можно "позвать" душу за собой. Поэтому после похорон советуют выходить молча, спокойно, не глядя назад.

4. Используйте символическую защиту

Часто люди берут с собой освященную свечу, маленький крестик или даже веточку полыни или зверобоя в кармане. Считалось, что эти вещи отгоняют темную энергию.

5. Избегайте "плохих" примет

Не берите ничего из кладбища: ни цветов, ни земли, ни свечей.

Не садитесь на могильные плиты.

Не оставляйте своих личных вещей рядом с гробом.

6. Умойтесь после похорон

Во многих селах Украины существовала традиция после возвращения с кладбища обязательно умыться холодной водой, чтобы смыть тяжелую энергетику. Иногда еще добавляли в воду несколько капель священной.

7. Не посещайте сразу развлекательные места

После похорон нежелательно идти на громкие празднества. Считалось, что душа еще "тяжеет" у родных, и лишнее веселье может навлечь беду.

8. Молитва – лучшая защита

Независимо от верований, искренняя молитва или хотя бы хорошее мнение об умершем помогает не только ему, но и тем, кто пришел провести в последний путь.

Похороны – это момент прощания и памяти, но одновременно и граница между мирами. Соблюдение простых правил поможет вам остаться под защитой и сохранить душевное спокойствие.

