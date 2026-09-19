Що сталося за зачиненими дверима Кремля: Трамп змінює гру з Путіним

Останні сигнали з Вашингтона свідчать про можливі зміни тональності відносин Трампа з Путіним. За даними американських ЗМІ, під час закритих переговорів у Кремлі спецпредставники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер нібито жорсткіше відреагували на чергові заяви Путіна про здатність Росії швидко встановити контроль над усім Донбасом. У той же час, є важливий нюанс: переговори проходили за зачиненими дверима, тому незалежно підтвердити деталі цієї розмови складно. Ймовірно, що окремі деталі могли свідомо винесені інформаційний простір. Чи справді у відносинах Трампа та Путіна відбувається зміна тональності? Що може бути за появою таких сигналів? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях зыбравши думки експертів.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

За зачиненими дверима цілком могла бути негласна угода

Політолог Дмитро Воронков зазначив, що він не виключав би, що зміна, принаймні, у публічному просторі цієї тональності пов'язана, перш за все, з проміжними виборами, тому що рейтинг Трампа сильно впав і проміжні вибори до Палати представників можуть мати великий вплив.

"Поразка на виборах може позбавити республіканців тієї сили в Конгресі, яка у них є на сьогоднішній день і врешті-решт трохи змінити перестановку сил. Тому зараз, як мені здається, на користь Трампа проявити себе як жорсткий і сильний лідер, що він на словах постійно демонструє. Тепер настав час продемонструвати, що він здатний навіть проти Путіна піти на такі різкі кроки, як підписання відповідних пекельних санкцій. Хоча, згідно з американським законодавством, президент має право не підписувати законопроект та спробувати маневрувати, хоч це й не на користь держави. Тому, на мою думку, це має прямий вплив на зміну, принаймні підкреслю, публічної тональності", – зазначив політолог.

Говорячи про те, що відбувалося за зачиненими дверима під час переговорів у Кремлі співрозмовник порталу "Коментарі" зазначив, треба розуміти, що в рамках тет-а-тет могло обговорюватися все, що завгодно, аж до того, що сторони домовилися лише на якийсь час змінити риторику, а насправді по-дружньому так по-дружньому так по-дружньому так по-дружньому так по-дружньому. та політтехнології.

"Я б не виключав, що таке можливо, і що Путін, у свою чергу, грубо кажучи, чи діятиме так само, як діяв, чи до листопада, скажімо так, пом'якшить свої заяви. Хоча взагалі не факт, бо Путін може переслідувати свої інтереси. Трамп зі свого боку продемонстрував свою позицію, підписавши ці санкції. Тому одне одному не заважає, як то кажуть. Тож, на жаль, поки що неясно, що проходило за зачиненими дверима у Кремлі. За зачиненими дверима цілком могла бути негласна угода, інакше кажучи", – підсумував Дмитро Воронков.

Є два сценарії

Колишній народний депутат, політичний оглядач Олександр Бригинець зазначив, стосунки Трампа та Путіна змінюються, але, як завжди, важливо звертати увагу на нюанси.

"Американська преса вибухнула інсайдом: під час закритих перемовин у Кремлі спецпосланники Трампа – Віткофф і Кушнер – раптом перестали кивати й перебили Путіна, який знову обіцяв "захопити весь Донбас за пару місяців". Мовляв, Кушнер прямо запитав: "Ви те саме казали рік тому. Навіщо втрачати ще рік?". Збоку виглядає так, ніби вектор взаємин розвертається, але куди саме – велике питання", – зазначив експерт.

Олександр Бригинець вважає, що в подальшому нас можуть очікувати два сценарії.

"Сценарій №1: Якщо це правда (Оптимістичний). Якщо трампівські емісари дійсно увімкнули режим "жорстких девелоперів" і почали гостро вимагати звіту за провалені дедлайни – це чудовий сигнал. Це означає, що казки про "непереможну РФ" більше не діють на переговорників, а в Трампа банально уривається терпець від порожніх обіцянок. Сценарій №2: Якщо це вигадка й просто "злив" (Сумний). Але ж розмова була тет-а-тет. І, якщо казка про "сміливого Віткова" виявилася звичайним інформаційним вкидом під вибори для американського виборця, то Путін, який сидів навпроти, чудово знає реальність. І для Кремля такий "контрольований витік" — це сигнал не про силу, а про безсилля: коли на переговорах ти ледь не зазираєш у рот, а в газетах малюєш із себе безкомпромісного ковбоя", – зазначив експерт.

Він підсумовує, динаміка справді є. Питання лише в тому, що це було: реальне протверезіння Вашингтона чи чергова виборча вистава, від якої в Кремлі лише тихо посміхаються.

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