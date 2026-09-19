Что произошло за закрытыми дверями Кремля: Трамп меняет игру с Путиным

Последние сигналы из Вашингтона свидетельствуют о возможных изменениях в тональности отношений Трампа с Путиным. По данным американских СМИ, во время закрытых переговоров в Кремле спецпредставители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер якобы более жестко отреагировали на очередные заявления Путина о способности России быстро установить контроль над всем Донбассом. В то же время есть важный нюанс: переговоры проходили за закрытыми дверями, поэтому независимо подтвердить детали этого разговора сложно. Не исключено, что отдельные детали могли сознательно вынесены в информационное пространство. Действительно ли в отношениях Трампа и Путина происходит изменение тональности? Что может стоять за появлением таких сигналов? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Переговоры. Фото: из открытых источников

За закрытыми дверями вполне могла быть негласная сделка

Политолог Дмитрий Воронков отметил, что он не исключал бы, что смена, во всяком случае, в публичном просторе этой тональности связана, прежде всего, с промежуточными выборами, потому что, как все мы знаем, рейтинг Трампа сильно упал и промежуточные выборы в Палату представителей могут иметь большое влияние.

"Поражение на выборах может лишить республиканцев той силы в Конгрессе, которая у них есть на сегодняшний день и в итоге немного изменить перестановку сил. Поэтому сейчас, как мне кажется, в интересах Трампа проявить себя, как жесткий и сильный лидер, что он на словах постоянно демонстрирует. Теперь пришло время продемонстрировать, что он способен даже против Путина пойти на такие резкие шаги, как подписание соответствующих адских санкций. Хотя, согласно американскому законодательству, президент имеет право не подписывать законопроект и попытаться маневрировать, хоть это и не в интересах государства. Поэтому, мне кажется, это имеет прямое влияние на смену, во всяком случае, подчеркну, публичной тональности", – отметил политолог.

Говоря о том, что происходило за закрытыми дверями во время переговоров в Кремле собеседник портала "Комментарии" отметил, нужно понимать, что в рамках тет-а-тет могло обговариваться все, что угодно, вплоть до того, что стороны договорились лишь на время изменить риторику, а на самом деле по-дружески похлопывая друг друга по плечу, так сказать, играя в политику и политтехнологии.

"Я бы не исключал, что такое возможно, и что Путин, в свою очередь, грубо говоря, или будет действовать так же, как действовал, или до ноября, скажем так, сделает мягче свои заявления. Хотя вообще не факт, потому что Путин может преследовать свои интересы. Трамп со своей стороны продемонстрировал свою позицию, подписав эти санкции. Поэтому одно другому не мешает, как говорится. Так что, к сожалению, пока неясно, что проходило за закрытыми дверями в Кремле. За закрытыми дверями вполне могла быть негласная сделка, иными словами", – подытожил Дмитрий Воронков.

Есть два сценария

Бывший народный депутат, политический обозреватель Александр Бригинец отметил, что отношения Трампа и Путина меняются, но, как всегда, важно обращать внимание на нюансы.

"Американская пресса разразилась инсайдом: во время закрытых переговоров в Кремле спецпосланники Трампа – Виткофф и Кушнер – вдруг перестали кивать и перебили Путина, который снова обещал "захватить весь Донбасс за пару месяцев". Мол, Кушнер прямо спросил: "Вы то же говорили год назад. Зачем терять еще год?". Со стороны выглядит так, будто вектор взаимоотношений разворачивается, но куда именно – большой вопрос", – отметил эксперт.

Александр Бригинец считает, что в дальнейшем нас могут ждать два сценария.

"Сценарий №1: Если это правда (оптимистический). Если трамповские эмиссары действительно включили режим "жестких девелоперов" и стали остро требовать отчета за проваленные дедлайны – это отличный сигнал. Это означает, что сказки о "непобедимой РФ" больше не действуют на переговорщиков, а у Трампа банально заканчивается терпение от пустых обещаний. Сценарий №2: Если это вымысел и просто "слив" (Грустный). Но разговор был тет-а-тет. И, если сказка о "смелом Виткоффе" оказалась обычным информационным вбросом под выборы для американского избирателя, то сидевший напротив Путин прекрасно знает реальность. И для Кремля такая "контролируемая утечка" — это сигнал не о силе, а о бессилии: когда на переговорах ты чуть не заглядываешь в рот, а в газетах рисуешь бескомпромиссного ковбоя", – отметил эксперт.

Он подытоживает, динамика действительно есть. Вопрос лишь в том, что это было: реальное отрезвление Вашингтона или очередное избирательное представление, от которого в Кремле только тихо улыбаются.

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