Кушнер жестко ответил Путину на прогноз по Донбассу

Во время сентябрьской встречи в Москве Владимир Путин убеждал американских переговорщиков в том, что российская армия сможет установить полный контроль над оставшейся частью Донбасса в течение нескольких месяцев. Об этом сообщает The New York Times.

Джаред Кушнер. Фото: сайт Офиса президента Украины

По данным издания, российский лидер демонстрировал уверенность в таком сценарии и одновременно говорил о готовности России усилить удары по украинской энергетике перед зимой.

Однако, как утверждает NYT, Джаред Кушнер не оставил прогноз без ответа. Представитель администрации Дональда Трампа напомнил Путину, что подобные заявления американская сторона уже слышала год назад.

"При всем уважении, вы говорили нам то же год назад. Какие шансы, что мы вернемся сюда за год, и вы снова скажете то же? Может, мы не будем терять год?", — такую реплику Кушнера приводит издание.

Контекст переговоров остается крайне сложным. Российская сторона продолжает настаивать на территориальных требованиях, тогда как Украина не готова передавать Москве территории, которые российские войска не смогли захватить. После встречи в Москве Кушнер и спецпредставитель США Стив Уиткофф отправились в Киев.

О том, что Москва рассчитывает добиться контроля над оставшейся частью Донбасса до конца 2026 года, ранее сообщал Reuters со ссылкой на источник, близкий к Кремлю. При этом агентство подчеркивало, что эта информация появилась до визита американских представителей в Москву.

Таким образом, спор вокруг Донбасса остается одним из главных препятствий для продвижения переговоров. Пока Москва рассчитывает решить территориальный вопрос в свою пользу, Киев заявляет об отказе уступать территории, а Вашингтон пытается вернуть стороны к обсуждению возможного соглашения.

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