Кушнер жорстко відповів Путіну на прогноз щодо Донбасу

Під час вересневої зустрічі в Москві Володимир Путін переконував американських переговорників у тому, що російська армія зможе встановити повний контроль над частиною Донбасу, що залишилася, протягом декількох місяців. Про це повідомляє The New York Times.

Джаред Кушнер. Фото: сайт Офісу президента України

За даними видання, російський лідер демонстрував упевненість у такому сценарії та одночасно говорив про готовність Росії посилити удари по українській енергетиці перед зимою.

Однак, як стверджує NYT, Джаред Кушнер не залишив прогнозу без відповіді. Представник адміністрації Дональда Трампа нагадав Путіну, що подібні заяви американська сторона вже чула рік тому.

"При всій повазі, ви говорили нам те саме рік тому. Які шанси, що ми повернемося сюди за рік, і ви знову скажете те саме? Може, ми не втрачатимемо рік?", — таку репліку Кушнера наводить видання.

Контекст переговорів залишається дуже складним. Російська сторона продовжує наполягати на територіальних вимогах, тоді як Україна не готова передавати Москві території, які російські війська не спромоглися захопити. Після зустрічі в Москві Кушнер та спецпредставник США Стів Уіткофф вирушили до Києва.

Про те, що Москва розраховує домогтися контролю над рештою Донбасу до кінця 2026 року, раніше повідомляв Reuters з посиланням на джерело, близьке до Кремля. Агентство підкреслювало, що ця інформація з'явилася до візиту американських представників до Москви.

Таким чином, суперечка навколо Донбасу залишається однією з головних перешкод для просування переговорів. Поки Москва розраховує вирішити територіальне питання на свою користь, Київ заявляє про відмову поступатися територією, а Вашингтон намагається повернути сторони до обговорення можливої угоди.

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