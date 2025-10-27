В прямому ефірі Суспільного за підсумками радіодиктанту багаторічна переможниця диктанту Христина Гоянюк заявила, що текст був погано прочитаний та сам по собі виявився "дурнуватим".

Що не так з радіодиктантом цього року: за що його розкритикувала багаторазова переможниця

"За 26 років це перший диктант, який звалив мене наповал. По-перше, недобре прочитаний. Сам текст дурнуватий. Я не знаю, хай би краще читав текст Павло Вишебаба, який минулого року диктував. За ним хоч можна було писати одразу всі розділові знаки", – сказала вона.

Коли Гоянюк висловлювала невдоволення диктантом, ведучий її перебив, а кадри з пані Христиною вимкнули.

Згодом голова правління Суспільного Микола Чернотицький вибачився за інцидент та додав, що вони ніколи не ховалися від критики.

"Сьогодні під час прямого ефіру Радіодиктанту ведучий перервав пані Христину Гоянюк. Приношу за це вибачення. З цього питання ми проведемо окрему редакторську роботу. Ми цінуємо різні точки зору і не ховаємося від критики", – зазначив він.

