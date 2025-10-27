logo_ukra

BTC/USD

115222

ETH/USD

4175.74

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

48.97

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Що не так з радіодиктантом цього року: за що його розкритикувала багаторазова переможниця
commentss НОВИНИ Всі новини

Що не так з радіодиктантом цього року: за що його розкритикувала багаторазова переможниця

Цьогорічне прочитання диктанту та текст розкритикувала багаторічна переможниця

27 жовтня 2025, 15:41
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В прямому ефірі Суспільного за підсумками радіодиктанту багаторічна переможниця диктанту Христина Гоянюк заявила, що текст був погано прочитаний та сам по собі виявився "дурнуватим".

Що не так з радіодиктантом цього року: за що його розкритикувала багаторазова переможниця

Що не так з радіодиктантом цього року: за що його розкритикувала багаторазова переможниця

"За 26 років це перший диктант, який звалив мене наповал. По-перше, недобре прочитаний. Сам текст дурнуватий. Я не знаю, хай би краще читав текст Павло Вишебаба, який минулого року диктував. За ним хоч можна було писати одразу всі розділові знаки", – сказала вона.

Коли Гоянюк висловлювала невдоволення диктантом, ведучий її перебив, а кадри з пані Христиною вимкнули.

Згодом голова правління Суспільного Микола Чернотицький вибачився за інцидент та додав, що вони ніколи не ховалися від критики.

"Сьогодні під час прямого ефіру Радіодиктанту ведучий перервав пані Христину Гоянюк. Приношу за це вибачення. З цього питання ми проведемо окрему редакторську роботу. Ми цінуємо різні точки зору і не ховаємося від критики", – зазначив він.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що представниця глави МЗС РФ Марія Захарова розкритикувала висловлювання Уповноваженої із захисту державної мови в Україні Олени Івановської про те, що в Україні, на її думку, знову збільшується кількість громадян, які говорять російською мовою.

"Новини біполярки. Як вони підраховують, цікаво? Вбудовують камери у санвузлах та слухають, якою мовою люди в душі співають? Бігають вулицями з мієлофоном та читають думки перехожих? Встановлюють на касах детектори брехні із запитанням "кот чи кіт?" – пише Захарова.                                                             



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини