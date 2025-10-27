В прямом эфире Общественного по итогам радиодиктанта многолетняя победительница диктанта Кристина Гоянюк заявила, что текст был плохо прочитан и сам по себе оказался "глупым".

Что не так с радиодиктантом в этом году: за что его раскритиковала многократная победительница

"За 26 лет это первый диктант, сваливший меня наповал. Во-первых, нехорошо прочитан. Сам текст глуповат. Я не знаю, пусть лучше читал бы текст Павел Вышебаба, который в прошлом году диктовал. За ним хоть можно было писать сразу все знаки препинания", – сказала она.

Когда Гоянюк выражала недовольство диктантом, ведущий ее перебил, а кадры с госпожой Кристиной выключили.

Впоследствии председатель правления Общественного Николай Чернотицкий принес извинения за инцидент и добавил, что они никогда не скрывались от критики.

"Сегодня во время прямого эфира Радиодиктанта ведущий прервал госпожу Кристину Гоянюк. Приношу за это прощение. По этому вопросу мы проведем отдельную редакторскую работу. Мы ценим разные точки зрения и не скрываемся от критики", – отметил он.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что представитель главы МИД РФ Мария Захарова раскритиковала высказывания Уполномоченной по защите государственного языка в Украине Елены Ивановской о том, что в Украине, по ее мнению, снова увеличивается количество граждан, говорящих на русском языке.

"Новости биполярки. Как они подсчитывают, интересно? Встраивают камеры в санузлах и слушают, на каком языке люди в душе поют? Бегают по улицам с миелофоном и читают мысли прохожих? Устанавливают на кассах детекторы лжи с вопросом "кот или кит?" — пишет Захарова.