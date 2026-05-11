Що не так з мобілізацією в Україні: в Офісі омбудсмена зробили приголомшливу заяву
Що не так з мобілізацією в Україні: в Офісі омбудсмена зробили приголомшливу заяву

За час великої війни Лубінець отримав майже 12 тисяч звернень щодо порушень під час мобілізації - кількість скарг стрімко зростає щороку

11 травня 2026, 15:35
Кравцев Сергей

В Україні різко зросла кількість скарг на дії територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час мобілізації. Від початку повномасштабного вторгнення Росії уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець отримав від громадян майже 12 тисяч звернень щодо можливих порушень з боку ТЦК та СП.

Мобілізація в Україні. Фото: з відкритих джерел

Про це йдеться у відповіді секретаріату омбудсмена на запит видання Українська правда. Дані були оприлюднені у матеріалі про можливі реформи мобілізаційної системи та зміни в роботі ТЦК.

Найбільше звернень почало надходити упродовж останніх двох років. Якщо у 2022–2023 роках Офіс омбудсмена отримав трохи більше ніж 500 скарг, то вже у 2024 році їхня кількість зросла у шість разів – до 3312 випадків.

Ще більш різкий стрибок зафіксували у 2025 році. Тоді українці надіслали понад 6127 скарг на дії представників ТЦК та СП. Лише за перший квартал 2026 року омбудсмен уже отримав понад 1600 нових звернень.

У більшості випадків громадяни повідомляють про можливі порушення прав під час проведення мобілізаційних заходів, конфлікти з представниками ТЦК, а також суперечки щодо процедури вручення повісток та проходження військово-лікарських комісій.

Стрімке зростання кількості скарг відбувається на тлі дискусій про необхідність реформування системи мобілізації. У владі вже неодноразово заявляли про потребу змін у роботі ТЦК, підвищення прозорості процесів та посилення контролю за дотриманням прав громадян.

Водночас ситуація залишається чутливою для суспільства, адже мобілізація продовжує бути одним із найболючіших питань в умовах затяжної війни та постійної потреби армії у поповненні особового складу. 

Читайте також на порталі "Коментарі" — Залужний закликав Україну до радикально нової мобілізації.




