Что не так с мобилизацией в Украине: в Офисе омбудсмена сделали настораживающее заявление

В Украине резко возросло количество жалоб на действия территориальных центров комплектования и социальной поддержки при мобилизации. С начала полномасштабного вторжения России уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец получил от граждан почти 12 тысяч обращений по поводу возможных нарушений со стороны ТЦК и СП.

Об этом говорится в ответе секретариата омбудсмена по запросу издания Украинская правда. Данные были обнародованы в материале о возможных реформах мобилизационной системы и изменениях в работе ТЦК.

Больше всего обращений начало поступать за последние два года. Если в 2022–2023 годах Офис омбудсмена получил чуть больше 500 жалоб, то уже в 2024 году их количество возросло в шесть раз – до 3312 случаев.

Еще более резкий скачок зафиксировали в 2025 году. Тогда украинцы направили более 6127 жалоб на действия представителей ТЦК и СП. Только за первый квартал 2026 года омбудсмен уже получил более 1600 новых обращений.

В большинстве случаев граждане сообщают о возможных нарушениях прав во время проведения мобилизационных мероприятий, конфликтах с представителями ТЦК, а также спорах по процедуре вручения повесток и прохождении военно-врачебных комиссий.

Стремительный рост количества жалоб происходит на фоне дискуссий о необходимости реформирования мобилизации. Во власти уже неоднократно заявляли о необходимости изменений в работе ТЦК, повышении прозрачности процессов и усилении контроля за соблюдением прав граждан.

В то же время, ситуация остается чувствительной для общества, ведь мобилизация продолжает быть одним из самых болезненных вопросов в условиях затяжной войны и постоянной потребности армии в пополнении личного состава.

