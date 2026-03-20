logo_ukra

BTC/USD

69884

ETH/USD

2127.48

USD/UAH

43.82

EUR/UAH

50.68

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Що не так з цінами на пальне: АЗС виставили серйозне звинувачування
commentss НОВИНИ Всі новини

Що не так з цінами на пальне: АЗС виставили серйозне звинувачування

Водії тікають на дешевші заправки, а мережі не можуть розпродати старі запаси

20 березня 2026, 16:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Україні стрімке зростання цін на пальне може бути пов’язане не лише з об’єктивними ринковими чинниками, а й зі свідомою політикою окремих мереж АЗС. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState із посиланням на внутрішні джерела.

Що не так з цінами на пальне: АЗС виставили серйозне звинувачування

АЗС. Фото: з відкритих джерел

За наявною інформацією, преміум-мережі автозаправних станцій продовжують підвищувати ціни, намагаючись збільшити прибутки. Водночас така стратегія має зворотний ефект: споживачі дедалі частіше обирають дешевші альтернативи, що ускладнює продаж уже наявних запасів пального.

Експерти зазначають, що ціна за літр досягла рівня, коли пересічні українці змушені економити навіть на базових витратах, зокрема на пальному. Це призводить до зміни поведінки споживачів і перерозподілу попиту на користь бюджетних АЗС.                           

Водночас на формування вартості впливають і об’єктивні фактори. Йдеться про нові закупівлі пального за вищими цінами, а також труднощі з логістикою. Однак, за оцінками джерел, ці чинники не пояснюють настільки різкого зростання, яке наразі демонструють окремі мережі.

У підсумку ринок опинився в ситуації, коли високі ціни не гарантують збільшення продажів, а навпаки – стимулюють відтік клієнтів. Якщо тенденція збережеться, це може змусити операторів переглянути свою цінову політику вже найближчим часом.

Читайте також на порталі "Коментарі" — удари по нафтогазовій інфраструктурі в країнах Перської затоки спровокували різкий стрибок цін на енергоносії, і експерти попереджають: ринок лише входить у фазу турбулентності. Про це повідомляє Bloomberg.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини