Що не так з цінами на пальне: АЗС виставили серйозне звинувачування

В Україні стрімке зростання цін на пальне може бути пов’язане не лише з об’єктивними ринковими чинниками, а й зі свідомою політикою окремих мереж АЗС. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState із посиланням на внутрішні джерела.

АЗС. Фото: з відкритих джерел

За наявною інформацією, преміум-мережі автозаправних станцій продовжують підвищувати ціни, намагаючись збільшити прибутки. Водночас така стратегія має зворотний ефект: споживачі дедалі частіше обирають дешевші альтернативи, що ускладнює продаж уже наявних запасів пального.

Експерти зазначають, що ціна за літр досягла рівня, коли пересічні українці змушені економити навіть на базових витратах, зокрема на пальному. Це призводить до зміни поведінки споживачів і перерозподілу попиту на користь бюджетних АЗС.

Водночас на формування вартості впливають і об’єктивні фактори. Йдеться про нові закупівлі пального за вищими цінами, а також труднощі з логістикою. Однак, за оцінками джерел, ці чинники не пояснюють настільки різкого зростання, яке наразі демонструють окремі мережі.

У підсумку ринок опинився в ситуації, коли високі ціни не гарантують збільшення продажів, а навпаки – стимулюють відтік клієнтів. Якщо тенденція збережеться, це може змусити операторів переглянути свою цінову політику вже найближчим часом.

