Что не так с ценами на горючее: АЗС выставили серьезное обвинение

В Украине стремительный рост цен на топливо может быть связан не только с объективными рыночными факторами, но и сознательной политикой отдельных сетей АЗС. Об этом сообщает аналитический проект DeepState со ссылкой на внутренние источники.

По имеющейся информации, премиум-сети автозаправочных станций продолжают повышать цены, пытаясь увеличить прибыль. В то же время такая стратегия имеет обратный эффект: потребители все чаще выбирают более дешевые альтернативы, что затрудняет продажу уже имеющихся запасов горючего.

Эксперты отмечают, что цена за литр достигла уровня, когда рядовые украинцы вынуждены экономить даже на базовых расходах, в том числе на горючем. Это приводит к изменению поведения потребителей и перераспределению спроса в пользу бюджетных АЗС.

В то же время, на формирование стоимости влияют и объективные факторы. Речь идет о новых закупках горючего по более высоким ценам, а также о трудностях с логистикой. Однако, по оценкам источников, эти факторы не объясняют столь резкий рост, который пока демонстрируют отдельные сети.

В итоге рынок оказался в ситуации, когда высокие цены не гарантируют увеличение продаж, а наоборот – стимулируют отток клиентов. Если тенденция сохранится, это может вынудить операторов пересмотреть свою ценовую политику в ближайшее время.

