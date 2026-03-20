logo

BTC/USD

69884

ETH/USD

2127.48

USD/UAH

43.82

EUR/UAH

50.68

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Что не так с ценами на горючее: АЗС выставили серьезное обвинение
commentss НОВОСТИ Все новости

Что не так с ценами на горючее: АЗС выставили серьезное обвинение

Водители убегают на более дешевые заправки, а сети не могут распродать старые запасы

20 марта 2026, 16:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Украине стремительный рост цен на топливо может быть связан не только с объективными рыночными факторами, но и сознательной политикой отдельных сетей АЗС. Об этом сообщает аналитический проект DeepState со ссылкой на внутренние источники.

АЗС. Фото: из открытых источников

По имеющейся информации, премиум-сети автозаправочных станций продолжают повышать цены, пытаясь увеличить прибыль. В то же время такая стратегия имеет обратный эффект: потребители все чаще выбирают более дешевые альтернативы, что затрудняет продажу уже имеющихся запасов горючего.

Эксперты отмечают, что цена за литр достигла уровня, когда рядовые украинцы вынуждены экономить даже на базовых расходах, в том числе на горючем. Это приводит к изменению поведения потребителей и перераспределению спроса в пользу бюджетных АЗС.

В то же время, на формирование стоимости влияют и объективные факторы. Речь идет о новых закупках горючего по более высоким ценам, а также о трудностях с логистикой. Однако, по оценкам источников, эти факторы не объясняют столь резкий рост, который пока демонстрируют отдельные сети.

В итоге рынок оказался в ситуации, когда высокие цены не гарантируют увеличение продаж, а наоборот – стимулируют отток клиентов. Если тенденция сохранится, это может вынудить операторов пересмотреть свою ценовую политику в ближайшее время.

Читайте на портале "Комментарии" — удары по нефтегазовой инфраструктуре в странах Персидского залива спровоцировали резкий скачок цен на энергоносители, и эксперты предупреждают: рынок только входит в фазу турбулентности. Об этом сообщает Bloomberg.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости