Що насправді передбачає план Трампа, якщо війна припинитися: у Раді дали відповідь

Результат зустрічі у Вашингтоні, точніше його відсутність, ще раз показав – не треба створювати завищених очікувань. Рупори влади, особливо в Телеграмі, часом до істерики переконували що буде огого, а вийшло ледве ой. Так прокоментував підсумки переговорів Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Вашингтоні нардеп Володимир Ар’єв.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Трамп крутиться між бажанням закінчити чергову для нього війну і отримати купу запропонованих політичних та бізнес-смаколиків від росії, яка війну завершувати не збирається. А путіну вдається водити американського президента за ніс і, на жаль, ефективно", – зазначив політик.

Він погоджується з тим, що у США є серйозні інструменти впливу, які можуть завдати рф суттєвої шкоди. Тому у москві весь час намагаються використати слабкості Трампа, щоб вчергове пропетляти і не дати використати болючі засоби.

"Чому українській стороні при цьому не вдається так само ефективно стимулювати сильні сторони Трампа для підняття його рішучості зупинити росію? Це питання стратегам з ОП і якості підготовки та проведення безпосередніх переговорів. Результат наразі на табло", – зазначив нардеп.

Володимир Ар’єв радить українцям зрозуміти, що солодкі прогнози і очікування не дадуть нічого, окрім розчарування. Навіть, якщо Трампу вдасться призупинити війну на поточній лінії зіткнення, це не буде остаточного миру. Лише короткостроковий передих, протягом якого нам треба робити з України військову фортецю. Ворог не заспокоїться поки існує і здатний накопичувати сили – план Трампа, на жаль, не передбачає протидії агресору, якщо його вдасться переконати припинити бойові дії. Тому ми повинні думати про свою безпеку, захист, зброю і армію самі.

