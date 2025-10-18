Что на самом деле предполагает план Трампа, если война прекратится: в Раде ответили

Результат встречи в Вашингтоне, точнее его отсутствие, еще раз показал – не нужно создавать завышенные ожидания. Рупоры власти, особенно в Телеграмме, порой до истерики убеждали, что будет огого, а получилось едва ой. Так, прокомментировал итоги переговоров Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне нардеп Владимир Арьев.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Трамп крутится между желанием закончить очередную для него войну и получить кучу предложенных политических и бизнес-вкусов от россии, которая войну завершать не собирается. А путину удается водить американскому президенту за нос и, к сожалению, эффективно", – отметил политик.

Он соглашается с тем, что в США есть серьезные инструменты воздействия, которые могут нанести РФ существенный вред. Поэтому в Москве все время пытаются использовать слабости Трампа, чтобы в очередной раз пропетлять и не дать использовать болезненные средства.

"Почему украинской стороне при этом не удается также эффективно стимулировать сильные стороны Трампа для поднятия его решимости остановить россию? Это вопрос стратегам по ОП и качеству подготовки и проведения непосредственных переговоров. Результат на табло", – отметил нардеп.

Владимир Арьев советует украинцам понять, что сладкие прогнозы и ожидания не дадут ничего, кроме разочарования. Даже если Трампу удастся приостановить войну на текущей линии столкновения, это не будет окончательного мира. Лишь краткосрочная передышка, в течение которой нам нужно делать из Украины военную крепость. Враг не успокоится, пока существует и способен накапливать силы – план Трампа, к сожалению, не предусматривает противодействия агрессору, если его удастся убедить прекратить боевые действия. Поэтому мы должны думать о своей безопасности, защите, оружии и армии сами.

