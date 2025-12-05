Що гуглили українці в 2025 році: топ запити

Рубрики
Google оприлюднив рейтинг найпопулярніших і найдинамічніших пошукових запитів 2025 року. Дані демонструють, що українські користувачі найбільше цікавилися воєнною повсякденністю, розвагами та соціально значущими темами, тоді як у світовому тренді домінували штучний інтелект, великі спортивні події та попкультура.
Топ-запити Google за 2025 рік
В Україні найпопулярнішим запитом року знову став "графік відключення світла". На другому місці опинився реаліті-проєкт "Холостяк 2025", а третє місце зайняв другий сезон південнокорейського серіалу "Гра в кальмара". Іграшка лабубу вперше увійшла до топу загальних запитів та очолила категорію покупок. Серед покупок українці шукали також пікапи для ЗСУ, жіночу військову форму та зарядні станції.
У переліку персон лідером став боксер Олександр Усик. Крім нього, найбільше шукали акторів та публічних діячів, зокрема Тараса Цимбалюка та Юлію Свириденко. У категорії музики та кіно користувачі проявили інтерес до фантастичного бойовика "Ущелина", фільму "Носферату" та драми "Хороша погана дівчинка". Найпопулярнішими серіалами стали "Гра в кальмара 2", "Венздей 2 сезон" та британська драма "Гангстерленд". У запитах "що таке?" домінували теми воєнного часу та бюрократії.
Найпопулярніші запити в Україні 2025:
• графік відключення світла
• Холостяк 2025
• Гра в кальмара 2
• лабубу
• Усик / Дюбуа
• Венздей 2 сезон
• Ущелина
• Гангстерленд
• Євробачення 2025
• НАБУ
Персона:
• Олександр Усик
• Тарас Цимбалюк
• Юлія Свириденко
• Тімур Міндіч
• Макс Корж
Хто помер:
• Анна Жук
• Андрій Парубій
• Роман Попов
• Оззі Осборн
• Максим Неліпа
Питання "що таке?":
• білий квиток
• НАБУ
• мобілізаційне розпорядження
• договір довічного утримання
• ТРО
Покупки:
• лабубу
• пікап для ЗСУ
• айфон 17
• жіноча військова форма
• гарна вишиванка
Фільми:
• Ущелина
• Носферату
• Хороша погана дівчинка
• Майнкрафт
• Анора
Серіали:
• Гра в кальмара 2
• Венздей 2 сезон
• Гангстерленд
• Зворотний напрямок
• Будиночок на щастя 6 сезон
На глобальному рівні список очолив запит Gemini — штучний інтелект Google. Серед головних інформаційних подій — убивство американського коментатора Чарлі Кірка, а у сфері попкультури найбільше переглядів отримали хіти Тейлор Свіфт та Bad Bunny. У фільмах світ лідером зробив стрічку "Анора", далі йдуть "Супермен" та "Майнкрафт: Фільм".
Світові тренди Google 2025:
• Gemini
• Індія vs Англія
• Чарлі Кірк
• Club World Cup
• Індія vs Австралія
Люди:
• D4vd
• Кендрік Ламар
• Джиммі Кіммел
• Тайлер Робінсон
• Папа Лев XIV
Померлі:
• Чарлі Кірк
• Оззі Осборн
• Галк Гоган
• Мішель Трахтенберг
• Даян Кітон
Актори:
• Майкі Медісон
• Льюїс Пуллман
• Ізабела Мерсед
• Сон Джіу
• Кейтлін Девер
Фільми:
• Анора
• Супермен
• Майнкрафт: Фільм
• Громовержці
• Грішники
Пісні:
• DtMF — Bad Bunny
• Tabola Bale — Silet Open Up
• Ordinary — Алекс Воррен
• Gabriela — Katseye
• Eldest Daughter — Тейлор Свіфт
Серіали:
• Чудовисько: Історія Еда Ґіна
• Гра в кальмара 3
• Юнацтво
• Розрив
• Літо, коли я погарнішала
Книжки:
• Regretting You
• Оніксова буря — Ребекка Яррос
• У темряві. Світло згасло — Навесса Аллен
• Літо, коли я погарнішала — Дженні Ган
• Служниця — Фріда Мак-Фадден
Трендові пісні:
• Golden — Huntr/X
• Ordinary — Алекс Воррен
• Passo Bem Solto — Atlxs
• Anxiety — Doechii
• Pretty Little Baby — Конні Френсіс