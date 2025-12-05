Що гуглили українці в 2025 році: топ запити

Google оприлюднив рейтинг найпопулярніших і найдинамічніших пошукових запитів 2025 року. Дані демонструють, що українські користувачі найбільше цікавилися воєнною повсякденністю, розвагами та соціально значущими темами, тоді як у світовому тренді домінували штучний інтелект, великі спортивні події та попкультура.

Топ-запити Google за 2025 рік

В Україні найпопулярнішим запитом року знову став "графік відключення світла". На другому місці опинився реаліті-проєкт "Холостяк 2025", а третє місце зайняв другий сезон південнокорейського серіалу "Гра в кальмара". Іграшка лабубу вперше увійшла до топу загальних запитів та очолила категорію покупок. Серед покупок українці шукали також пікапи для ЗСУ, жіночу військову форму та зарядні станції.

У переліку персон лідером став боксер Олександр Усик. Крім нього, найбільше шукали акторів та публічних діячів, зокрема Тараса Цимбалюка та Юлію Свириденко. У категорії музики та кіно користувачі проявили інтерес до фантастичного бойовика "Ущелина", фільму "Носферату" та драми "Хороша погана дівчинка". Найпопулярнішими серіалами стали "Гра в кальмара 2", "Венздей 2 сезон" та британська драма "Гангстерленд". У запитах "що таке?" домінували теми воєнного часу та бюрократії.

Найпопулярніші запити в Україні 2025:

• графік відключення світла



• Холостяк 2025

• Гра в кальмара 2

• лабубу

• Усик / Дюбуа

• Венздей 2 сезон

• Ущелина

• Гангстерленд

• Євробачення 2025

• НАБУ

Персона:



• Олександр Усик



• Тарас Цимбалюк

• Юлія Свириденко

• Тімур Міндіч

• Макс Корж

Хто помер:

• Анна Жук

• Андрій Парубій

• Роман Попов

• Оззі Осборн

• Максим Неліпа

Питання "що таке?":

• білий квиток

• НАБУ

• мобілізаційне розпорядження

• договір довічного утримання

• ТРО

Покупки:

• лабубу

• пікап для ЗСУ

• айфон 17

• жіноча військова форма

• гарна вишиванка

Фільми:

• Ущелина

• Носферату

• Хороша погана дівчинка

• Майнкрафт

• Анора

Серіали:

• Гра в кальмара 2

• Венздей 2 сезон

• Гангстерленд

• Зворотний напрямок

• Будиночок на щастя 6 сезон

На глобальному рівні список очолив запит Gemini — штучний інтелект Google. Серед головних інформаційних подій — убивство американського коментатора Чарлі Кірка, а у сфері попкультури найбільше переглядів отримали хіти Тейлор Свіфт та Bad Bunny. У фільмах світ лідером зробив стрічку "Анора", далі йдуть "Супермен" та "Майнкрафт: Фільм".

Світові тренди Google 2025:

• Gemini

• Індія vs Англія

• Чарлі Кірк

• Club World Cup

• Індія vs Австралія

Люди:

• D4vd



• Кендрік Ламар

• Джиммі Кіммел

• Тайлер Робінсон

• Папа Лев XIV

Померлі:

• Чарлі Кірк



• Оззі Осборн

• Галк Гоган

• Мішель Трахтенберг

• Даян Кітон

Актори:

• Майкі Медісон



• Льюїс Пуллман

• Ізабела Мерсед

• Сон Джіу

• Кейтлін Девер

Фільми:

• Анора



• Супермен

• Майнкрафт: Фільм

• Громовержці

• Грішники

Пісні:

• DtMF — Bad Bunny

• Tabola Bale — Silet Open Up

• Ordinary — Алекс Воррен

• Gabriela — Katseye

• Eldest Daughter — Тейлор Свіфт

Серіали:

• Чудовисько: Історія Еда Ґіна

• Гра в кальмара 3

• Юнацтво

• Розрив

• Літо, коли я погарнішала

Книжки:

• Regretting You

• Оніксова буря — Ребекка Яррос

• У темряві. Світло згасло — Навесса Аллен

• Літо, коли я погарнішала — Дженні Ган

• Служниця — Фріда Мак-Фадден

Трендові пісні:

• Golden — Huntr/X

• Ordinary — Алекс Воррен

• Passo Bem Solto — Atlxs

• Anxiety — Doechii

• Pretty Little Baby — Конні Френсіс

