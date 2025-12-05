Что гуглили украинцы в 2025 году: топ запросы

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Google обнародовал рейтинг самых популярных и динамичных поисковых запросов 2025 года. Данные демонстрируют, что украинские пользователи больше интересовались военной повседневностью, развлечениями и социально значимыми темами, тогда как в мировом тренде доминировали искусственный интеллект, крупные спортивные события и попкультура.
Топ-запросы Google за 2025 год
В Украине самым популярным запросом года снова стал "график отключения света". На втором месте оказался реалити-проект "Холостяк 2025", а третье место занял второй сезон южнокорейского сериала "Игра в кальмаре". Игрушка лабуба впервые вошла в топ общих запросов и возглавила категорию покупок. Среди покупок украинцы искали пикапы для ВСУ, женскую военную форму и зарядные станции.
В списке персон лидером стал боксер Александр Усик. Кроме него, больше всего искали актеров и публичных деятелей, в частности, Тараса Цимбалюка и Юлию Свириденко. В категории музыки и кино пользователи проявили интерес к фантастическому боевику "Ущелье", фильму "Носферату" и драме "Хорошая плохая девочка". Самыми популярными сериалами стали "Игра в кальмара 2", "Венздей 2 сезон" и британская драма "Гангстерленд". В запросах "что такое?" доминировали темы военного времени и бюрократии.
Самые популярные запросы в Украине 2025:
• график отключения света
• Холостяк 2025
• Игра в кальмара 2
• лабубу
• Усик/Дюбуа
• Венздей 2 сезон
• Ущелье
• Гангстерленд
• Евровидение 2025
• НАБУ
Персона:
• Александр Усик
• Тарас Цымбалюк
• Юлия Свириденко
• Тимур Миндич
• Макс Корж
Кто умер:
• Анна Жук
• Андрей Парубий
• Роман Попов
• Оззи Осборн
• Максим Нелипа
Вопрос "что такое?":
• белый билет
• НАБУ
• мобилизационное распоряжение
• договор пожизненного содержания
• ТРО
Покупки:
• лабубу
• пикап для ВСУ
• айфон 17
• женская военная форма
• хорошая вышиванка
Фильмы:
• Ущелье
• Носферату
• Хорошая плохая девочка
• Майнкрафт
• Анора
Сериалы:
• Игра в кальмара 2
• Венздей 2 сезон
• Гангстерленд
• Обратное направление
• Домик к счастью 6 сезон
На глобальном уровне список возглавил запрос Gemini – искусственный интеллект Google. Среди главных информационных событий – убийство американского комментатора Чарли Кирка, а в сфере попкультуры больше всего просмотров получили хиты Тейлор Свифт и Bad Bunny. В фильмах мир лидером сделал фильм "Анора", далее следуют "Супермен" и "Майнкрафт: Фильм".
Мировые тренды Google 2025:
• Gemini
• Индия vs Англия
• Чарли Кирк
• Club World Cup
• Индия vs Австралия
Люди:
• D4vd
• Кендрик Ламар
• Джимми Киммел
• Тайлер Робинсон
• Папа Лев XIV
Умершие:
• Чарли Кирк
• Оззи Осборн
• Галк Гоган
• Мишель Трахтенберг
• Дайан Китон
Актеры:
• Майки Мэдисон
• Льюис Пуллман
• Изабелла Мерсед
• Сон Джиу
• Кейтлин Девер
Фильмы:
• Анора
• Супермен
• Майнкрафт: Фильм
• Громовержцы
• Грешники
Песни:
• DtMF — Бад-Буни
• Tabola Bale — Silet Open Up
• Ordinary — Алекс Уоррен
• Габриэлла — Катсей
• Eldest Daughter — Тейлор Свифт
Сериалы:
• Чудовище: История Эда Гина
• Игра в кальмара 3
• Юность
• Разрыв
• Лето, когда я ухудшилась
Книги:
• Regretting You
• Ониксовая буря — Ребекка Яррос
• В темноте. Свет погас — Навесса Аллен
• Лето, когда я ухудшилась — Дженни Ган
• Служительница — Фрида Мак-Фадден
Трендовые песни:
• Golden — Huntr/X
• Ordinary — Алекс Уоррен
• Passo Bem Solto — Atlxs
• Anxiety — Doechii
• Pretty Little Baby — Конни Фрэнсис