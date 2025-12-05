Что гуглили украинцы в 2025 году: топ запросы

Google обнародовал рейтинг самых популярных и динамичных поисковых запросов 2025 года. Данные демонстрируют, что украинские пользователи больше интересовались военной повседневностью, развлечениями и социально значимыми темами, тогда как в мировом тренде доминировали искусственный интеллект, крупные спортивные события и попкультура.

Топ-запросы Google за 2025 год

В Украине самым популярным запросом года снова стал "график отключения света". На втором месте оказался реалити-проект "Холостяк 2025", а третье место занял второй сезон южнокорейского сериала "Игра в кальмаре". Игрушка лабуба впервые вошла в топ общих запросов и возглавила категорию покупок. Среди покупок украинцы искали пикапы для ВСУ, женскую военную форму и зарядные станции.

В списке персон лидером стал боксер Александр Усик. Кроме него, больше всего искали актеров и публичных деятелей, в частности, Тараса Цимбалюка и Юлию Свириденко. В категории музыки и кино пользователи проявили интерес к фантастическому боевику "Ущелье", фильму "Носферату" и драме "Хорошая плохая девочка". Самыми популярными сериалами стали "Игра в кальмара 2", "Венздей 2 сезон" и британская драма "Гангстерленд". В запросах "что такое?" доминировали темы военного времени и бюрократии.

Самые популярные запросы в Украине 2025:

• график отключения света



• Холостяк 2025

• Игра в кальмара 2

• лабубу

• Усик/Дюбуа

• Венздей 2 сезон

• Ущелье

• Гангстерленд

• Евровидение 2025

• НАБУ

Персона:



• Александр Усик



• Тарас Цымбалюк

• Юлия Свириденко

• Тимур Миндич

• Макс Корж

Кто умер:

• Анна Жук

• Андрей Парубий

• Роман Попов

• Оззи Осборн

• Максим Нелипа

Вопрос "что такое?":

• белый билет

• НАБУ

• мобилизационное распоряжение

• договор пожизненного содержания

• ТРО

Покупки:

• лабубу

• пикап для ВСУ

• айфон 17

• женская военная форма

• хорошая вышиванка

Фильмы:

• Ущелье

• Носферату

• Хорошая плохая девочка

• Майнкрафт

• Анора

Сериалы:

• Игра в кальмара 2

• Венздей 2 сезон

• Гангстерленд

• Обратное направление

• Домик к счастью 6 сезон

На глобальном уровне список возглавил запрос Gemini – искусственный интеллект Google. Среди главных информационных событий – убийство американского комментатора Чарли Кирка, а в сфере попкультуры больше всего просмотров получили хиты Тейлор Свифт и Bad Bunny. В фильмах мир лидером сделал фильм "Анора", далее следуют "Супермен" и "Майнкрафт: Фильм".

Мировые тренды Google 2025:

• Gemini

• Индия vs Англия

• Чарли Кирк

• Club World Cup

• Индия vs Австралия

Люди:

• D4vd



• Кендрик Ламар

• Джимми Киммел

• Тайлер Робинсон

• Папа Лев XIV

Умершие:

• Чарли Кирк



• Оззи Осборн

• Галк Гоган

• Мишель Трахтенберг

• Дайан Китон

Актеры:

• Майки Мэдисон



• Льюис Пуллман

• Изабелла Мерсед

• Сон Джиу

• Кейтлин Девер

Фильмы:

• Анора



• Супермен

• Майнкрафт: Фильм

• Громовержцы

• Грешники

Песни:

• DtMF — Бад-Буни

• Tabola Bale — Silet Open Up

• Ordinary — Алекс Уоррен

• Габриэлла — Катсей

• Eldest Daughter — Тейлор Свифт

Сериалы:

• Чудовище: История Эда Гина

• Игра в кальмара 3

• Юность

• Разрыв

• Лето, когда я ухудшилась

Книги:

• Regretting You

• Ониксовая буря — Ребекка Яррос

• В темноте. Свет погас — Навесса Аллен

• Лето, когда я ухудшилась — Дженни Ган

• Служительница — Фрида Мак-Фадден

Трендовые песни:

• Golden — Huntr/X

• Ordinary — Алекс Уоррен

• Passo Bem Solto — Atlxs

• Anxiety — Doechii

• Pretty Little Baby — Конни Фрэнсис

