«Проковтнув Фаберже»: всі в очікуванні поки злодій поверне яйце природнім шляхом

У Новій Зеландії правоохоронці затримали 32-річного чоловіка, який під час крадіжки з ювелірного магазину проковтнув дороге яйце Фаберже, намагаючись приховати речовий доказ. Як повідомляє BBC, викрадена коштовність досі перебуває у шлунку порушника, а медики та поліція моніторять його стан уже п’ять днів поспіль.

Чоловік проковтнув яйце Фаберже

Предмет, який злодій намагався вкрасти, є ювелірним виробом класу люкс: яйце зроблене з 18-каратного жовтого золота та зеленої гільйошної емалі, інкрустоване 60 діамантами та 15 сапфірами. Усередині міститься традиційний "сюрприз" — мініатюрний восьминіг із золота з очима з чорних діамантів.

За оцінками поліції, вартість виробу становить приблизно 19 300 доларів США. Поки що лікарі не поспішають із хірургічним втручанням, проте уважно стежать, чи не виникне у затриманого ускладнень. Сам чоловік утримується під вартою та перебуває під постійним наглядом.

