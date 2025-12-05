В Новой Зеландии правоохранители задержали 32-летнего мужчину, который во время кражи из ювелирного магазина проглотил дорогое яйцо Фаберже, пытаясь скрыть вещественное доказательство. Как сообщает BBC, похищенная драгоценность находится в желудке нарушителя, а медики и полиция мониторят его состояние уже пять дней подряд.

Предмет, который вор пытался украсть, является ювелирным изделием класса люкс: яйцо, сделанное из 18-каратного желтого золота и зеленой гильошной эмали, инкрустировано 60 бриллиантами и 15 сапфирами. Внутри находится традиционный "сюрприз" — миниатюрный осьминог из золота с глазами из черных бриллиантов.

По оценкам полиции, стоимость изделия составляет около 19 300 долларов США. Пока врачи не спешат с хирургическим вмешательством, однако внимательно следят, не возникнет ли у задержанного осложнений. Сам мужчина находится под стражей и находится под постоянным наблюдением.

Ситуация в Мирнограде на Донетчине стремительно приближается к критической. Российские войска одновременно давят по нескольким направлениям, перехватывают подходы к городу и простреливают основные пути обеспечения. Фактически Мирноград оказался в полукольце, а любая попытка организованного ухода связана с большими потерями.





По оценкам аналитиков и актуальным картам боевых действий, российские силы продвинулись в районе Балагана, Новоэкономического и Ровно, а также вдоль дорог, соединяющих Покровск с Мирноградом и близлежащими населенными пунктами. Это создает угрозу полной изоляции украинских подразделений. В случае падения или блокировки Мирнограда под ударом окажутся следующие населенные пункты — Доброполье, Белицкое, Ганновка, а дальше — Константиновка и Краматорск, что усложнит удержание всей линии Славянск-Краматорск-Константиновка.

