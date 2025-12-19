Що думають українці про російську мову в регіонах: соціологи здивували результатами

За останніми даними, більшість українців підтримують українську як єдину державну мову. Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів виконавчий директор КМІС Антон Грушецький. За його словами, 66% населення вважають, що українська повинна залишатися єдиною офіційною мовою, а 24% допускають можливість надати російській статус другої державної мови в окремих регіонах. Примітно, що навіть серед тих, хто не проти такої ініціативи, більшість не хотіла б бачити російську офіційною саме у своєму регіоні.

Фото: з відкритих джерел

Що стосується шкільної освіти, то після початку повномасштабної війни більшість українців виступають проти обов’язкового вивчення російської мови. Водночас 38% респондентів вважають, що її варто частково вивчати — наприклад, для розширення кругозору або щоб розуміти мову потенційного агресора.

Грушецький також підкреслив, що абсолютна більшість українців — близько 90% — підтримують політику, за якою українська мова є єдиною державною у всіх сферах: освіті, медіа та культурному контенті. За його словами, за останні 15–20 років у країні відбулася значна трансформація мовних настроїв: раніше чимало громадян хотіли бачити російську другою державною, зараз же більшість підтримує виключно українську.

Останні зміни у законодавстві також підтверджують тенденцію до консолідації української як єдиної державної мови. Верховна Рада ухвалила закон, який скасував захист російської мови за Європейською Хартією, залишивши її дії чинними для всіх інших мов. Водночас Хартія тепер поширюється на урумську, румейську, ромську, чеську, кримчацьку, караїмську мови та їдиш.

Мовний омбудсмен Олена Івановська зазначає, що попри зростання української після повномасштабного вторгнення, частина громадян — близько 6–7% — поступово повертається до попередньої мовної практики, у свою "комфортну мовну бульбашку".

Як вже писали "Коментарі", президент Володимир Зеленський висловився на підтримку ідеї онлайн-голосування для українців, які перебувають за кордоном. Водночас народний депутат Володимир Ар’єв наголошує, що така ініціатива суперечить Конституції, не має законних підстав і наразі є нереалізованою з технічного боку.