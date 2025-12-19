Что думают украинцы о русском языке в регионах: социологи удивили результатам

По последним данным, большинство украинцев поддерживают украинский как единственный государственный язык. Об этом в интервью рассказал исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий. По его словам, 66% населения считают, что украинский должен оставаться единственным официальным языком, а 24% допускают возможность предоставить русскому статус второго государственного языка в отдельных регионах. Примечательно, что даже среди тех, кто не против такой инициативы, большинство не хотело бы видеть русский официальным именно в своем регионе.

Фото: из открытых источников

Что касается школьного образования, то после начала полномасштабной войны большинство украинцев выступают против обязательного изучения русского языка. В то же время 38% респондентов считают, что ее следует частично изучать — например, для расширения кругозора или понимания языка потенциального агрессора.

Грушецкий также подчеркнул, что абсолютное большинство украинцев — около 90% — поддерживают политику, по которой украинский язык является единственным государственным во всех сферах: образовании, медиа и культурном контенте. По его словам, за последние 15–20 лет в стране произошла значительная трансформация языковых настроений: раньше многие граждане хотели видеть русский вторым государственным, сейчас же большинство поддерживает исключительно украинский.

Последние изменения в законодательстве также подтверждают тенденцию к консолидации украинского как единого государственного языка. Верховная Рада приняла закон, отменивший защиту русского языка по Европейской Хартии, оставив его действия действующими для всех других языков. В то же время Хартия теперь распространяется на урумский, румейский, ромский, чешский, крымчацкий, караимский и идиш.

Языковой омбудсмен Елена Ивановская отмечает, что, несмотря на рост украинского после полномасштабного вторжения, часть граждан — около 6–7% — постепенно возвращается к предыдущей языковой практике, в свой "комфортный языковой пузырь".

