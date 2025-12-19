logo

BTC/USD

87923

ETH/USD

2959.17

USD/UAH

42.25

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Что думают украинцы о русском языке в регионах: социологи удивили результатам
commentss НОВОСТИ Все новости

Что думают украинцы о русском языке в регионах: социологи удивили результатам

38% опрошенных считают, что в школах следует частично учить русский язык

19 декабря 2025, 11:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

По последним данным, большинство украинцев поддерживают украинский как единственный государственный язык. Об этом в интервью рассказал исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий. По его словам, 66% населения считают, что украинский должен оставаться единственным официальным языком, а 24% допускают возможность предоставить русскому статус второго государственного языка в отдельных регионах. Примечательно, что даже среди тех, кто не против такой инициативы, большинство не хотело бы видеть русский официальным именно в своем регионе.

Что думают украинцы о русском языке в регионах: социологи удивили результатам

Фото: из открытых источников

Что касается школьного образования, то после начала полномасштабной войны большинство украинцев выступают против обязательного изучения русского языка. В то же время 38% респондентов считают, что ее следует частично изучать — например, для расширения кругозора или понимания языка потенциального агрессора.

Грушецкий также подчеркнул, что абсолютное большинство украинцев — около 90% — поддерживают политику, по которой украинский язык является единственным государственным во всех сферах: образовании, медиа и культурном контенте. По его словам, за последние 15–20 лет в стране произошла значительная трансформация языковых настроений: раньше многие граждане хотели видеть русский вторым государственным, сейчас же большинство поддерживает исключительно украинский.

Последние изменения в законодательстве также подтверждают тенденцию к консолидации украинского как единого государственного языка. Верховная Рада приняла закон, отменивший защиту русского языка по Европейской Хартии, оставив его действия действующими для всех других языков. В то же время Хартия теперь распространяется на урумский, румейский, ромский, чешский, крымчацкий, караимский и идиш.

Языковой омбудсмен Елена Ивановская отмечает, что, несмотря на рост украинского после полномасштабного вторжения, часть граждан — около 6–7% — постепенно возвращается к предыдущей языковой практике, в свой "комфортный языковой пузырь".

Как уже писали "Комментарии", президент Владимир Зеленский высказался в поддержку идеи онлайн-голосования для находящихся за рубежом украинцев. В то же время народный депутат Владимир Арьев отмечает, что такая инициатива противоречит Конституции, не имеет законных оснований и сейчас нереализована с технической стороны.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости