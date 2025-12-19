logo_ukra

BTC/USD

87923

ETH/USD

2959.17

USD/UAH

42.25

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Зеленський готується розтоптати Україну: у Раді президенту поставили різкий ультиматум
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський готується розтоптати Україну: у Раді президенту поставили різкий ультиматум

Довести, що голос віддала саме людина, можливо, але перевірка може тривати весь термін президента

19 грудня 2025, 11:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент Володимир Зеленський висловився на підтримку ідеї онлайн-голосування для українців, які перебувають за кордоном. Водночас народний депутат Володимир Ар’єв наголошує, що така ініціатива суперечить Конституції, не має законних підстав і наразі є нереалізованою з технічного боку.

Зеленський готується розтоптати Україну: у Раді президенту поставили різкий ультиматум

Президент України Володимир Зеленський. Фото: 24 Канал

Основу цього аргументу становить стаття 71 Конституції України, де прямо зазначено, що вибори мають бути загальними, рівними, прямими та відбуватися шляхом таємного голосування із гарантією вільного волевиявлення громадян.

На думку Ар’єва, онлайн-формат не здатен забезпечити щонайменше дві з цих вимог. Якщо голосування відбувається через застосунок "Дія", який ідентифікує користувача, вибір залишає цифровий слід — отже, принцип таємниці порушується. Якщо ж прибрати ідентифікацію, виникає інша проблема: неможливо підтвердити, що голос подає саме той виборець, а не стороння особа. Крім того, дистанційне голосування не дає жодних гарантій відсутності тиску на людину під час ухвалення рішення. На сьогодні не існує технологічного рішення, яке б дозволило поєднати онлайн-вибори з вимогами Конституції.

Окреме питання — перевірка результатів. У разі вимоги перерахунку голосів цифровий формат фактично унеможливлює таку процедуру, і навіть технології блокчейну не вирішують цю проблему.

Не можна ігнорувати й питання безпеки. "Дія" вже неодноразово виходила з ладу під час масових навантажень, а кібератаки з боку Росії раніше спричиняли серйозні збої в державних реєстрах. Ризик втручання в онлайн-голосування з боку ворога є надто високим.

Якщо ж влада й надалі наполягатиме саме на онлайн-виборах, це може свідчити про відсутність реальної зацікавленості у прозорому та чесному волевиявленні. У такому разі суспільству знову доведеться реагувати на спроби концентрації влади.

Як вже писали "Коментарі", президент України Володимир Зеленський переконаний, що щодо можливих територіальних рішень у межах переговорного процесу остаточне слово має залишатися за народом — через вибори або референдум. Зеленський усвідомлює високу ставку цих рішень і демонструє "маневр політика здорового глузду", зазначив ексглава МЗС Дмитро Кулеба.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/pfbid02aDSQwbzNJB2xY2sLDNtsy5kBvGYH797c8Mu1EWPbm8esvHeGnMy58qDqDzCPgeNnl
Теги:

Новини

Всі новини