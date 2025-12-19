Зеленський готується розтоптати Україну: у Раді президенту поставили різкий ультиматум

Президент Володимир Зеленський висловився на підтримку ідеї онлайн-голосування для українців, які перебувають за кордоном. Водночас народний депутат Володимир Ар’єв наголошує, що така ініціатива суперечить Конституції, не має законних підстав і наразі є нереалізованою з технічного боку.

Президент України Володимир Зеленський. Фото: 24 Канал

Основу цього аргументу становить стаття 71 Конституції України, де прямо зазначено, що вибори мають бути загальними, рівними, прямими та відбуватися шляхом таємного голосування із гарантією вільного волевиявлення громадян.

На думку Ар’єва, онлайн-формат не здатен забезпечити щонайменше дві з цих вимог. Якщо голосування відбувається через застосунок "Дія", який ідентифікує користувача, вибір залишає цифровий слід — отже, принцип таємниці порушується. Якщо ж прибрати ідентифікацію, виникає інша проблема: неможливо підтвердити, що голос подає саме той виборець, а не стороння особа. Крім того, дистанційне голосування не дає жодних гарантій відсутності тиску на людину під час ухвалення рішення. На сьогодні не існує технологічного рішення, яке б дозволило поєднати онлайн-вибори з вимогами Конституції.

Окреме питання — перевірка результатів. У разі вимоги перерахунку голосів цифровий формат фактично унеможливлює таку процедуру, і навіть технології блокчейну не вирішують цю проблему.

Не можна ігнорувати й питання безпеки. "Дія" вже неодноразово виходила з ладу під час масових навантажень, а кібератаки з боку Росії раніше спричиняли серйозні збої в державних реєстрах. Ризик втручання в онлайн-голосування з боку ворога є надто високим.

Якщо ж влада й надалі наполягатиме саме на онлайн-виборах, це може свідчити про відсутність реальної зацікавленості у прозорому та чесному волевиявленні. У такому разі суспільству знову доведеться реагувати на спроби концентрації влади.

