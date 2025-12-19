Зеленский готовится растоптать Украину: в Раде президенту поставили резкий ультиматум

Президент Владимир Зеленский высказался в поддержку идеи онлайн-голосования для находящихся за рубежом украинцев. В то же время народный депутат Владимир Арьев отмечает, что такая инициатива противоречит Конституции, не имеет законных оснований и сейчас нереализована с технической стороны.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: 24 Канал

Основу этого аргумента составляет статья 71 Конституции Украины, где прямо указано, что выборы должны быть всеобщими, равными, прямыми и проходить путем тайного голосования с гарантией свободного волеизъявления граждан.

По мнению Арьева, онлайн-формат не способен обеспечить по меньшей мере два из этих требований. Если голосование происходит через приложение "Действие", идентифицирующее пользователя, выбор оставляет цифровой след — следовательно, принцип тайны нарушается. Если убрать идентификацию, возникает другая проблема: невозможно подтвердить, что голос подает именно тот избиратель, а не постороннее лицо. Кроме того, дистанционное голосование не дает никаких гарантий отсутствия давления на человека при принятии решения. На сегодняшний день не существует технологического решения, которое позволило бы объединить онлайн-выборы с требованиями Конституции.

Отдельный вопрос – проверка результатов. В случае требования пересчета голосов цифровой формат фактически делает невозможным такую процедуру, а также технологии блокчейна не решают эту проблему.

Нельзя игнорировать и вопросы безопасности. "Действие" уже неоднократно выходило из строя во время массовых нагрузок, а кибератаки со стороны России ранее вызывали серьезные сбои в государственных реестрах. Риск вмешательства в онлайн-голосование со стороны врага слишком высок.

Если же власть и дальше будет настаивать именно на онлайн-выборах, это может свидетельствовать об отсутствии реальной заинтересованности в прозрачном и честном волеизъявлении. В таком случае обществу снова придется реагировать на попытки концентрации власти.

