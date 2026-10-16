Ще один подарунок Путіну: кого США вивели з-під санкцій

Міністерство фінансів США продовжило до 24 квітня 2027 року дію двох генеральних ліцензій, які дозволяють окремі операції із зарубіжними активами російської нафтової компанії "Лукойл", яка перебуває під санкціями. Про це повідомило Управління контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC).

Лукойл. Фото: з відкритих джерел

Перший дозвіл стосується міжнародного бізнесу Lukoil International GmbH та пов'язаних з ним компаній, включаючи американські підрозділи Lukoil North America та Lukoil Americas Corporation. Документ дозволяє продовжувати роботу автозаправних станцій за межами Росії, закуповувати паливо та супутні товари, оплачувати оренду, страхування, обслуговування обладнання та зарплати співробітникам. Також допускаються заходи щодо поступового закриття окремих об'єктів.

У OFAC пояснюють необхідність таких винятків прагненням захистити роздрібних споживачів від негативних наслідків санкцій та забезпечити впорядковану роботу паливної інфраструктури.

Однак послаблення не означають зняття обмежень із російської компанії. Ліцензія забороняє переказувати кошти фізичним та юридичним особам у Росії, а також на рахунки у російських банках. Під забороною залишаються операції за участю Центрального банку РФ, Міністерства фінансів Росії та Фонду національного добробуту.

Друга ліцензія поширюється на чотири болгарські структури групи: нафтопереробний завод "Лукойл Нафтохім Бургас", а також "Лукойл Булгарія", "Лукойл Авіація Булгарія" та "Лукойл Булгарія Банкер". Винятки передбачені для деяких дочірніх підприємств, але не для інших підсанкційних активів групи.

За оцінкою Reuters, дозволи стосуються близько двох тисяч АЗС у Європі, Центральній Азії, на Близькому Сході та у Північній Америці. Серед них – приблизно 200 заправок у Нью-Йорку, Нью-Джерсі та Пенсільванії, близько 600 у Туреччині та понад 300 у Румунії.

Таким чином, Вашингтон продовжив можливість роботи значної частини закордонної інфраструктури "Лукойлу", одночасно зберігши фінансові бар'єри, що перешкоджають переказу коштів до Росії.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп тисне на Зеленського, але ризикує сам: чому шантаж України може повернутись проти Білого дому.



