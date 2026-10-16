Еще один подарок Путину: кого США вывели из-под санкций

Министерство финансов США продлило до 24 апреля 2027 года действие двух генеральных лицензий, разрешающих отдельные операции с зарубежными активами российской нефтяной компании "Лукойл", находящейся под санкциями. Об этом сообщило Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Лукойл. Фото: из открытых источников

Первое разрешение касается международного бизнеса Lukoil International GmbH и связанных с ним компаний, включая американские подразделения Lukoil North America и Lukoil Americas Corporation. Документ позволяет продолжать работу автозаправочных станций за пределами России, закупать топливо и сопутствующие товары, оплачивать аренду, страхование, обслуживание оборудования и зарплаты сотрудникам. Также допускаются мероприятия по постепенному закрытию отдельных объектов.

В OFAC объясняют необходимость таких исключений стремлением защитить розничных потребителей от негативных последствий санкций и обеспечить упорядоченную работу топливной инфраструктуры.

Однако послабления не означают снятия ограничений с российской компании. Лицензия запрещает переводить средства физическим и юридическим лицам в России, а также на счета в российских банках. Под запретом остаются операции с участием Центрального банка РФ, Министерства финансов России и Фонда национального благосостояния.

Вторая лицензия распространяется на четыре болгарские структуры группы: нефтеперерабатывающий завод "Лукойл Нефтохим Бургас", а также "Лукойл Булгария", "Лукойл Авиация Булгария" и "Лукойл Булгария Банкер". Исключения предусмотрены и для некоторых дочерних предприятий, но не для остальных подсанкционных активов группы.

По оценке Reuters, разрешения затрагивают около двух тысяч АЗС в Европе, Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Америке. Среди них – примерно 200 заправок в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Пенсильвании, около 600 в Турции и более 300 в Румынии.

Таким образом, Вашингтон продлил возможность работы значительной части зарубежной инфраструктуры "Лукойла", одновременно сохранив финансовые барьеры, препятствующие переводу средств в Россию.

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