Трамп давит на Зеленского, но рискует сам: почему шантаж Украины может обернуться против Белого дома

Решение администрации Дональда Трампа ограничить поддержку Украины, включая доступ к американским разведданным и спутниковой связи Starlink, может стать новым переломным моментом в отношениях Вашингтона и Киева. На фоне растущего давления со стороны США Украина рискует столкнуться не только с дополнительными трудностями на фронте, но и с усилением дипломатической неопределенности. Однако главный вопрос – насколько далеко готов зайти Трамп и какую политическую цену он может заплатить за давление на Украину? Станет ли ограничение американской помощи инструментом принуждения Владимира Зеленского к уступкам в переговорах с Кремлем или, напротив, еще сильнее осложнит перспективы мирного соглашения? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Для Кремля вся ценность Трампа сейчас только и заключается в Украине

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш отметил, Трамп не признает факта такого решения, хотя временные ограничения действительно были.

Эксперт подчеркивает, это говорит о том, что Трампу невыгодно реализовывать угрозу прекратить поставки оружия и разведданных Украине.

"Скорее всего из внутриполитических соображений – довыборы в Конгресс; и геополитических – сама угроза, пока она не реализована является сдерживающим фактором, а после ее реализации тому, на кого давят терять уже нечего. Поэтому временные ограничения были одновременно и тестом на восприятие такого шага американцами, и элементом давления на Киев. Оба тестируемых показали негативный для Трампа результат. Даже Маск снял с себя ответственность за Старлинк и перевел стрелки на Белый дом. Поэтому вряд ли Трамп будет усугублять ситуацию, особенно накануне все более возрастающей угрозы поражения республиканцев на промежуточных выборах. Но, конечно, это не означает и того, что он вдруг станет помогать Украине. Он не сделает ничего, что может испортить ему отношения с Путиным. Это означает создание Украине проблем из-под тишка, не признаваясь в них. А дальше все будет зависеть от результатов выборов 3 ноября", – отметил Сергей Гармаш.

При этом он уточняет, что в любом случае, даже, если республиканцам, каким-то чудом, удастся сохранить нынешние позиции в Конгрессе, мы видим, что среди них также растет недовольство сближением Трампа с Путиным. А, учитывая тот факт, что его президентство перешло свой зенит, — его возможности влиять на Конгресс резко снизились.

"Так что, Трамп еще может наделать глупостей, но они будут кратковременной проблемой для Украины, зато станут стратегической проблемой для самого Трампа. Я просто напомню, что США сейчас ничего не дают нам бесплатно. За Старлинк платит Польша, и она делает это в своих интересах. А за оружие платит Европа, которая тоже делает это для себя, а не для нас. Разведданные мы тоже не просто получаем, а обмениваемся ими. Поэтому, даже, если Трамп и реализует какие-то угрозы, то это будет краткосрочной акцией. Через какое-то время все возобновится. Хотя даже за этот короткий период он может убить своими действиями множество украинцев", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Сергей Гармаш подчеркивает, очень важно, что Зеленский заранее и четко обозначил позицию Украины: "мы не продаем свою страну". То есть, он уже сказал Трампу, что его угрозы не подействуют. После этого был отменен приказ не бить по российским НПЗ.

"Да, это конфликт. Но когда "партнер" и "посредник" открыто становится союзником твоего врага, а враг усиливает атаки – этот конфликт все равно неизбежен. Более того, в данный момент этот открытый конфликт лично с Трампом и апелляция напрямую к общественности США могут спасти нам партнерство и посредничество Соединенных Штатов как государства. Потому что сам Трамп на это никогда не пойдет", – отметил эксперт.

Что касается мирного соглашения, то, обращает внимание Сергей Гармаш, стоит четко понимать, администрация Трампа никогда не использовала дипломатический процесс для установления мира в Украине. Она просто использовала свое посредничество в переговорах для ведения своих двухсторонних торгов с Москвой.

"В мире администрация Трампа была заинтересована лишь в том смысле, что война мешает Трампу открыто вести бизнес с Путиным. Соответственно, она пыталась добиться этого мира исключительно за счет уступок Киева и давления на Киев. Я считаю очень правильным то, что Зеленский дал публичную оценку "посредничеству" Трампа. Это четкий сигнал Белому дому, что, если он лишит нас возможности эффективно воевать с РФ, то мы можем лишить его карты, которой он торгуется с Кремлем. А для Кремля вся ценность Трампа сейчас только и заключается в Украине, поскольку именно в нем она видит свое главное оружие этой войны. Так что, уменьшая политические возможности Трампа давить на нас на этих переговорах, мы не отдаляем, а ускоряем мирное решение. Если Путин увидит, что его главное оружие против нас не действует, а Киев продолжает бить по его НПЗ и экономика РФ стремительно сокращается, то ему придется считаться с "ситуацией на земле", — резюмировал эксперт.

От ухудшения отношения между Трампом и Зеленским проигрывает вся Украина

Политолог, профессор кафедры международных отношений Государственного университета "Киевский авиационный институт" Максим Яли отметил, судя по всему, Дональд Трамп пошёл ва-банк в отношении Украины.

По словам эксперта к такому выводу можно прийти, понимая. Что задействован полный пакет ограничений: и по разведданным, и по "Старлинк".

"Британия, как обычно, наш главный адвокат. И король Чарльз III Зеленского принял, и ведущие британские СМИ обрушились с критикой на Трампа, и Зеленскому эфир в прайм-тайм. Что из этого выйдет? Зеленскому отступать некуда, ни на какую сделку с Кремлем он, естественно, под давлением Трампа не пойдёт. Ну, а Трамп уж точно подобными действиями не повысит рейтинг ни себе, ни Республиканской партии накануне выборов в Конгресс. И никакая партия дизеля из рф аккурат перед выборами от своего друга владимира не поможет ему избежать провала", – считает политолог.

При этом он акцентирует, что, если по результатам выборов Республиканская партия потеряет контроль не только над Палатой Представителей, что уже практически неизбежно согласно соцопросам в США, но и Сенат, тогда у Дональда Трампа в самом деле начнутся гораздо большие проблемы, чем у Владимира Зеленского.

"Как ни парадоксально это звучит, Зеленский может даже нарастить рейтинг в Украине на фоне этого скандала, как это уже было после ссоры с Трампом в Белом доме в прошлом году. Однозначно плохо, что личные отношения между Трампом и Зеленским вновь ухудшаются. Ведь проигрывает от этого вся Украина", – констатировал эксперт.

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