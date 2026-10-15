Трамп тисне на Зеленського, але ризикує сам: чому шантаж України може повернутись проти Білого дому

Рішення адміністрації Дональда Трампа обмежити підтримку України, включаючи доступ до американських розвідданих та супутникового зв'язку Starlink, може стати новим переломним моментом у відносинах Вашингтона та Києва. На тлі зростаючого тиску з боку США Україна ризикує зіткнутися не лише з додатковими труднощами на фронті, а й посиленням дипломатичної невизначеності. Проте головне питання – наскільки далеко готовий зайти Трамп та яку політичну ціну він може заплатити за тиск на Україну? Чи стане обмеження американської допомоги інструментом примусу Володимира Зеленського до поступок у переговорах з Кремлем чи, навпаки, ще більше ускладнить перспективи мирної угоди? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Для Кремля вся цінність Трампа зараз тільки й полягає в Україні

Голова Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу, екс-член української делегації у Тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі Сергій Гармаш зазначив, що Трамп не визнає факту такого рішення, хоча тимчасові обмеження справді були.

Експерт наголошує, це говорить про те, що Трампу невигідно реалізовувати загрозу припинити постачання зброї та розвідданих Україні.

"Швидше за все, з внутрішньополітичних міркувань – довибори до Конгресу; і геополітичних – сама загроза, доки вона не реалізована є стримуючим фактором, а після її реалізації тому, на кого тиснуть уже нічого. Тому тимчасові обмеження були одночасно тестом на сприйняття такого кроку американцями, і елементом тиску на Київ. Обидва тестовані показали негативний для Трампа результат. Навіть Маск зняв із себе відповідальність за Старлінк і перевів стрілки на Білий дім. Тому навряд чи Трамп посилюватиме ситуацію, особливо напередодні дедалі більшої загрози поразки республіканців на проміжних виборах. Але, звичайно, це не означає і того, що він раптом допомагатиме Україні. Він не зробить нічого, що може зіпсувати йому стосунки з Путіним. Це означає створення Україні проблем з-під тиша, не зізнаючись у них. А далі все залежатиме від результатів виборів 3 листопада", – наголосив Сергій Гармаш.

При цьому він уточнює, що у будь-якому випадку, навіть якщо республіканцям, якимось дивом, вдасться зберегти нинішні позиції в Конгресі, ми бачимо, що серед них також зростає невдоволення зближенням Трампа з Путіним. А з огляду на той факт, що його президентство перейшло свій зеніт, його можливості впливати на Конгрес різко знизилися.

"Так що Трамп ще може наробити дурниць, але вони будуть короткочасною проблемою для України, натомість стануть стратегічною проблемою для самого Трампа. Я просто нагадаю, що США наразі нічого не дають нам безкоштовно. За Старлінк платить Польща, і вона робить це у своїх інтересах. А за зброю платить Європа, яка також робить це для себе, а не для нас. Розвіддані ми теж не просто отримуємо, а обмінюємося ними. Тому навіть якщо Трамп і реалізує якісь загрози, то це буде короткостроковою акцією. Через якийсь час все поновиться. Хоча навіть за цей короткий період він може вбити своїми діями велику кількість українців", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Сергій Гармаш наголошує, що дуже важливо, що Зеленський заздалегідь і чітко окреслив позицію України: "ми не продаємо свою країну". Тобто він уже сказав Трампу, що його погрози не вплинуть. Після цього було скасовано наказ не бити по російським НПЗ.

"Так, це конфлікт. Але коли партнер і посередник відкрито стає союзником твого ворога, а ворог посилює атаки – цей конфлікт все одно неминучий. Більш того, зараз цей відкритий конфлікт особисто з Трампом і апеляція безпосередньо до громадськості США можуть врятувати нам партнерство та посередництво Сполучених Штатів як держави. Тому що сам Трамп на це ніколи не піде", – наголосив експерт.

Щодо мирної угоди, то, звертає увагу Сергій Гармаш, варто чітко розуміти, адміністрація Трампа ніколи не використовувала дипломатичний процес для встановлення миру в Україні. Вона просто використала своє посередництво у переговорах для ведення своїх двосторонніх торгів із Москвою.

"Світ адміністрація Трампа була зацікавлена лише в тому сенсі, що війна заважає Трампу відкрито вести бізнес з Путіним. Відповідно, вона намагалася досягти цього світу виключно за рахунок поступок Києва та тиску на Київ. Я вважаю дуже правильним, що Зеленський дав публічну оцінку "посередництву" Трампа. Це чіткий сигнал Білому дому, що якщо він позбавить нас можливості ефективно воювати з РФ, то ми можемо позбавити його карти, якою він торгується з Кремлем. А для Кремля вся цінність Трампа зараз тільки й полягає в Україні, оскільки саме в ньому вона бачить свою головну зброю цієї війни. Тож, зменшуючи політичні можливості Трампа тиснути на нас на цих переговорах, ми не віддаляємо, а прискорюємо мирне рішення. Якщо Путін побачить, що його головна зброя проти нас не діє, а Київ продовжує бити з його НПЗ і економіка РФ стрімко скорочується, то йому доведеться зважати на "ситуацію на землі", — резюмував експерт.

Від погіршення відносин між Трампом і Зеленським програє вся Україна

Політолог, професор кафедри міжнародних відносин Державного університету "Київський авіаційний інститут" Максим Ялі зазначив, зважаючи на все, Дональд Трамп пішов ва-банк щодо України.

За словами експерта такого висновку можна дійти, розуміючи. Що задіяний повний пакет обмежень: і з розвідданих, і з "Старлінк".

"Британія, як завжди, наш головний адвокат. І король Чарльз III Зеленського прийняв, і провідні британські ЗМІ обрушилися з критикою на Трампа, і Зеленському ефір у прайм-тайм. Що з цього вийде? Зеленському відступати нікуди, на жодну угоду з Кремлем він, природно, під тиском Трампа не піде. Ну, а Трамп точно подібними діями не підвищить рейтинг ні собі, ні Республіканської партії напередодні виборів до Конгресу. І ніяка партія дизеля з Росії якраз перед виборами від свого друга володимира не допоможе йому уникнути провалу", – вважає політолог.

При цьому він наголошує, що якщо за результатами виборів Республіканська партія втратить контроль не лише над Палатою Представників, що вже практично неминуче згідно з соцопитуваннями в США, а й Сенат, тоді у Дональда Трампа справді почнуться набагато більші проблеми, ніж у Володимира Зеленського.

"Як не парадоксально це звучить, Зеленський може навіть наростити рейтинг в Україні на тлі цього скандалу, як це вже було після сварки з Трампом у Білому домі минулого року. Однозначно погано, що особисті стосунки між Трампом та Зеленським знову погіршуються. Адже від цього програє вся Україна", – констатував експерт.

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