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Ще не зрада, але вже близько: у США розповіли, як Вашингтон заважає Києву у війні

Зеленський повідомив про збої Starlink і Starshield на фронті, затримки з поставками ракет і брак попереджень про балістичні удари

20 жовтня 2026, 09:47
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Кравцев Сергей

Українські військові продовжують стикатися з перебоями у роботі американських супутникових сервісів та труднощами із отриманням засобів протиповітряної оборони. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Проблеми також торкнулися попередження про російські балістичні удари, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Ще не зрада, але вже близько: у США розповіли, як Вашингтон заважає Києву у війні

Україна та США. Фото: з відкритих джерел

За словами Зеленського, на окремих ділянках фронту зберігаються збої у роботі Starlink та Starshield. При цьому безпілотники із системою Starshield перестають функціонувати за швидкості приблизно 130-161 км/год. Це ускладнює застосування українських далекобійних дронів, реактивних перехоплювачів безпілотників та роботу фронтової логістики.

Ще одна проблема – нестача ракет для американських комплексів Patriot. Зеленський заявив, що США постачають Україні 12 перехоплювачів балістичних ракет на місяць і припустив, що затримуються також постачання озброєння, закупленого союзниками в рамках ініціативи PURL.

Додаткові питання викликала робота системи попередження про погрози. Представник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат повідомив 19 жовтня, що під час двох хвиль російських балістичних ударів у ніч із 18 на 19 жовтня партнери попередили Україну лише про другу хвилю. За його словами, такі ситуації відбуваються не вперше.

В ISW зазначають, що повідомлення українських офіційних осіб вказують на перебої, що продовжуються, в американській підтримці. Однак, причини кожного окремого збою та затримки вимагають додаткового підтвердження.

Для України ситуація має пряме значення: супутниковий зв'язок, своєчасні попередження та ракети-перехоплювачі необхідні для захисту військових підрозділів, логістики та міст від російських атак. Невизначеність навколо цих ресурсів, що зберігається, може ускладнити протидію повітряним загрозам і проведення операцій на фронті.

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Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-october-19-2026/
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