Еще не предательство, но уже близко: в США рассказали, как Вашингтон мешает Киеву в войне

Украинские военные продолжают сталкиваться с перебоями в работе американских спутниковых сервисов и трудностями с получением средств противовоздушной обороны. Об этом 19 октября сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Проблемы также затронули предупреждение о российских баллистических ударах, говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Украина и США. Фото: из открытых источников

По словам Зеленского, на отдельных участках фронта сохраняются сбои в работе Starlink и Starshield. При этом беспилотники с системой Starshield перестают функционировать при скорости примерно 130-161 км/ч. Это осложняет применение украинских дальнобойных дронов, реактивных перехватчиков беспилотников и работу фронтовой логистики.

Еще одна проблема – нехватка ракет для американских комплексов Patriot. Зеленский заявил, что США поставляют Украине 12 перехватчиков баллистических ракет в месяц, и предположил, что задерживаются также поставки вооружения, закупленного союзниками в рамках инициативы PURL.

Дополнительные вопросы вызвала работа системы предупреждения об угрозах. Представитель Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат сообщил 19 октября, что во время двух волн российских баллистических ударов в ночь с 18 на 19 октября партнеры предупредили Украину лишь о второй волне. По его словам, подобные ситуации происходят не впервые.

В ISW отмечают, что сообщения украинских официальных лиц указывают на продолжающиеся перебои в американской поддержке. Однако причины каждого отдельного сбоя и задержки требуют дополнительного подтверждения.

Для Украины ситуация имеет прямое значение: спутниковая связь, своевременные предупреждения и ракеты-перехватчики необходимы для защиты военных подразделений, логистики и городов от российских атак. Сохраняющаяся неопределенность вокруг этих ресурсов может осложнить противодействие воздушным угрозам и проведение операций на фронте.

Читайте также на портале "Комментарии" — Европа готовит собственный план по Путину: Украине могут предложить сложный выбор.







