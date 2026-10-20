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Европа готовит собственный план по Путину: Украине могут предложить сложный выбор

На фоне напряженности в отношениях Киева с Вашингтоном европейские лидеры рассматривают возможность прямых переговоров с Кремлем

20 октября 2026, 06:45
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Кравцев Сергей

Отношения Украины и США снова оказались в центре дискуссий о будущем войны. Ситуация напоминает события 2025 года, когда спор Владимира Зеленского, Дональда Трампа и Джей Ди Венса в Овальном кабинете обострил опасения относительно дальнейшей американской поддержки Киева. Как пишет международный обозреватель Financial Times Гидеон Рахман, нынешняя ситуация отличается от предыдущей.

Европа готовит собственный план по Путину: Украине могут предложить сложный выбор

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Украина открыто критикует ограничения американской спутниковой поддержки и выступает против давления по прекращению ударов по российским энергетическим объектам.

По оценке обозревателя Киев может изменять тактику взаимодействия с Вашингтоном и чаще обращаться непосредственно к американскому обществу, а не полагаться исключительно на договоренности с Белым домом. Среди факторов, влияющих на ситуацию, Рахман называет внутриполитические трудности Трампа и его противоречия с европейскими союзниками.

Параллельно в европейских столицах усиливается убеждение, что континент не может оставаться в стороне от переговорного процесса, пока основные контакты с Владимиром Путиным контролирует Вашингтон. По словам Рахмана, европейские лидеры рассматривают возможность возобновления прямых контактов с российским президентом.

Однако сам факт переговоров не означает готовность сторон к компромиссу. Европа по-прежнему декларирует поддержку Украины и сохранение санкций против России, в то же время обсуждая свою роль в поиске путей завершения войны.

Рахман описывает два возможных варианта потенциального мирного соглашения. Первый – заморозка боевых действий вдоль нынешней линии фронта в обмен на гарантию невступления Украины в НАТО. Второй – передача России остальному Донбассу в обмен на членство Украины в Альянсе.

По мнению обозревателя, оба предложения многие украинцы могут воспринять как измену. В то же время, он предполагает, что стремление прекратить боевые действия и избежать новых жертв может усилить дискуссии о сложных компромиссах.

Однако остается ключевой вопрос: согласится ли Кремль хотя бы на один из этих сценариев. Как подчеркивает Рахман, готовность европейцев начать прямой диалог еще не гарантирует согласия Москвы на предложенные условия.

Также издание "Комментарии" сообщало - НАТО готовится к возможной войне с Россией: пять вопросов, на которые предстоит ответить альянсу.




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Источник: https://www.ft.com/content/92f271fd-f96c-4723-91f2-48363b98127f?syn-25a6b1a6=1

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