Европа готовит собственный план по Путину: Украине могут предложить сложный выбор

Отношения Украины и США снова оказались в центре дискуссий о будущем войны. Ситуация напоминает события 2025 года, когда спор Владимира Зеленского, Дональда Трампа и Джей Ди Венса в Овальном кабинете обострил опасения относительно дальнейшей американской поддержки Киева. Как пишет международный обозреватель Financial Times Гидеон Рахман, нынешняя ситуация отличается от предыдущей.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Украина открыто критикует ограничения американской спутниковой поддержки и выступает против давления по прекращению ударов по российским энергетическим объектам.

По оценке обозревателя Киев может изменять тактику взаимодействия с Вашингтоном и чаще обращаться непосредственно к американскому обществу, а не полагаться исключительно на договоренности с Белым домом. Среди факторов, влияющих на ситуацию, Рахман называет внутриполитические трудности Трампа и его противоречия с европейскими союзниками.

Параллельно в европейских столицах усиливается убеждение, что континент не может оставаться в стороне от переговорного процесса, пока основные контакты с Владимиром Путиным контролирует Вашингтон. По словам Рахмана, европейские лидеры рассматривают возможность возобновления прямых контактов с российским президентом.

Однако сам факт переговоров не означает готовность сторон к компромиссу. Европа по-прежнему декларирует поддержку Украины и сохранение санкций против России, в то же время обсуждая свою роль в поиске путей завершения войны.

Рахман описывает два возможных варианта потенциального мирного соглашения. Первый – заморозка боевых действий вдоль нынешней линии фронта в обмен на гарантию невступления Украины в НАТО. Второй – передача России остальному Донбассу в обмен на членство Украины в Альянсе.

По мнению обозревателя, оба предложения многие украинцы могут воспринять как измену. В то же время, он предполагает, что стремление прекратить боевые действия и избежать новых жертв может усилить дискуссии о сложных компромиссах.

Однако остается ключевой вопрос: согласится ли Кремль хотя бы на один из этих сценариев. Как подчеркивает Рахман, готовность европейцев начать прямой диалог еще не гарантирует согласия Москвы на предложенные условия.

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