Європа готує власний план щодо Путіна: Україні можуть запропонувати складний вибір

Відносини України та США знову опинилися в центрі дискусій про майбутнє війни. Ситуація нагадує події 2025 року, коли суперечка Володимира Зеленського, Дональда Трампа та Джей Ді Венса в Овальному кабінеті загострила побоювання щодо подальшої американської підтримки Києва. Як пише міжнародний оглядач Financial Times Гідеон Рахман, нинішня ситуація відрізняється від попередньої.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Україна відкрито критикує обмеження американської супутникової підтримки та виступає проти тиску щодо припинення ударів по російських енергетичних об’єктах.

За оцінкою оглядача, Київ може змінювати тактику взаємодії з Вашингтоном і частіше звертатися безпосередньо до американського суспільства, а не покладатися виключно на домовленості з Білим домом. Серед чинників, які впливають на ситуацію, Рахман називає внутрішньополітичні труднощі Трампа та його суперечності з європейськими союзниками.

Паралельно в європейських столицях посилюється переконання, що континент не може залишатися осторонь переговорного процесу, поки основні контакти з Володимиром Путіним контролює Вашингтон. За словами Рахмана, європейські лідери розглядають можливість відновлення прямих контактів із російським президентом.

Однак сам факт переговорів не означає готовності сторін до компромісу. Європа, як і раніше, декларує підтримку України та збереження санкцій проти Росії, водночас обговорюючи власну роль у пошуку шляхів завершення війни.

Рахман описує два можливі варіанти потенційної мирної угоди. Перший – замороження бойових дій уздовж нинішньої лінії фронту в обмін на гарантію невступу України до НАТО. Другий – передача Росії решти Донбасу в обмін на членство України в Альянсі.

На думку оглядача, обидві пропозиції багато українців можуть сприйняти як зраду. Водночас він припускає, що прагнення припинити бойові дії та уникнути нових жертв може посилити дискусії про складні компроміси.

Проте залишається ключове питання: чи погодиться Кремль хоча б на один із цих сценаріїв. Як наголошує Рахман, готовність європейців розпочати прямий діалог ще не гарантує згоди Москви на запропоновані умови.

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