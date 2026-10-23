Ще дві країни готуються до війни: яка участь тут Москви

Корейський острів стає ареною прискореного розвитку озброєнь. Північна Корея вдосконалює ракетні системи та безпілотники, використовуючи досвід сучасної війни, у тому числі здобутий завдяки співпраці з Росією. Південна Корея відповідає власними випробуваннями та нарощуванням оборонного потенціалу. Про це повідомляє The New York Times.

Південна та Північна Кореї. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, військова взаємодія Москви та Пхеньяну дозволяє Північній Кореї вивчати практику застосування озброєнь у бойових умовах. В обмін на постачання зброї та участь північнокорейських військових у війні проти України Росія, як зазначається, надає КНДР доступ до цінного військового досвіду. Співпраця також стосується безпілотних технологій і підготовки операторів.

На початку місяця Північна Корея провела випробування балістичної ракети у присутності Кім Чен Ына. Південна Корея та Японія оцінили дальність її польоту приблизно 690 кілометрів, тоді як Пхеньян заявив про показник близько 1000 кілометрів і здатність ракети виконувати складні маневри на гіперзвуковій швидкості. Через п'ять днів Південна Корея вперше зазнала власної гіперзвукової балістичної ракети. За запуском спостерігав президент Лі Чже Мен.

Окрему тривогу Сеула викликають безпілотники. На навчаннях КНДР продемонструвала застосування рою дронів одночасно з ракетними ударами з різних напрямків. Військові експерти попереджають: масові атаки порівняно дешевих апаратів здатні перевантажувати системи протиповітряної оборони, перехоплення яких обходиться значно дорожче.

Південна Корея робить ставку на звичайні озброєння, протиракетну оборону та співпрацю зі США. Країна розвиває ракету Hyunmoo-5, призначену для поразки укріплених об'єктів, і розглядає збільшення оборонних витрат із 2,8% до 3,5% ВВП.

Тим часом КНДР зміцнює кордон загородженнями та мінними полями. Аналітики побоюються, що подальша допомога Росії прискорить розвиток північнокорейських ракет та інших засобів доставки ядерної зброї. Це може ускладнити стратегічні розрахунки Вашингтона: у разі конфлікту США доведеться враховувати як захист союзника, а й потенційні загрози своєї території.

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