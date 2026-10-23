Еще две страны готовятся к войне: какая участь здесь Москвы

Корейский полуостров становится ареной ускоренного развития вооружений. Северная Корея совершенствует ракетные системы и беспилотники, используя опыт современной войны, в том числе полученный благодаря сотрудничеству с Россией. Южная Корея отвечает собственными испытаниями и наращиванием оборонного потенциала. Об этом сообщает The New York Times.

Южная и Северная Кореи. Фото: из открытых источников

По данным издания, военное взаимодействие Москвы и Пхеньяна позволяет Северной Корее изучать практику применения вооружений в боевых условиях. В обмен на поставки оружия и участие северокорейских военных в войне против Украины Россия, как отмечается, предоставляет КНДР доступ к ценному военному опыту. Сотрудничество также затрагивает беспилотные технологии и подготовку операторов.

В начале месяца Северная Корея провела испытание баллистической ракеты в присутствии Ким Чен Ына. Южная Корея и Япония оценили дальность ее полета примерно в 690 километров, тогда как Пхеньян заявил о показателе около 1000 километров и способности ракеты выполнять сложные маневры на гиперзвуковой скорости. Спустя пять дней Южная Корея впервые испытала собственную гиперзвуковую баллистическую ракету. За запуском наблюдал президент Ли Чжэ Мён.

Отдельную тревогу Сеула вызывают беспилотники. На учениях КНДР продемонстрировала применение роя дронов одновременно с ракетными ударами с разных направлений. Военные эксперты предупреждают: массовые атаки сравнительно дешевых аппаратов способны перегружать системы противовоздушной обороны, перехват которых обходится значительно дороже.

Южная Корея делает ставку на обычные вооружения, противоракетную оборону и сотрудничество с США. Страна развивает ракету Hyunmoo-5, предназначенную для поражения укрепленных объектов, и рассматривает увеличение оборонных расходов с 2,8% до 3,5% ВВП.

Тем временем КНДР укрепляет границу заграждениями и минными полями. Аналитики опасаются, что дальнейшая помощь России ускорит развитие северокорейских ракет и других средств доставки ядерного оружия. Это может осложнить стратегические расчеты Вашингтона: в случае конфликта США придется учитывать не только защиту союзника, но и потенциальные угрозы собственной территории.

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