СБУ затримала кілерку ФСБ у Києві: чиє вбивство вона готувала

Фахівці СБУ запобігли замовному вбивству в Києві та затримала агентку ФСБ, яка, за даними слідства, готувала замах на російського опозиціонера, який очолює одну з українських громадських організацій. Про це йдеться у публікації СБУ.

СБУ. Фото: із відкритих джерел

Контррозвідка СБУ затримала у Києві жінку, яка, за даними слідства, отримала від ФСБ завдання ліквідувати російського опозиціонера. Наразі він очолює одну із всеукраїнських громадських організацій і після початку повномасштабної війни воював на боці України.

За версією слідства, вбивство планували вчинити біля столичного спортзалу, де чоловік працює тренером із кікбоксингу. Агентка мала влаштувати засідку і відкрити вогонь із бойового пістолета.

СБУ затримала її під час дорозвідки території поряд із спорткомплексом. Жінка обирала місце, з якого планувала вчинити напад.

За даними справи, виконавицею стала безробітна мешканка тимчасово окупованого Мелітополя. До співпраці з російськими спецслужбами її нібито залучили в обмін на обіцянку закрити справу щодо незаконного зберігання наркотиків.

Після вербування жінка пройшла підготовку на базі місцевої "філії" ФСБ. Там її навчали конспірації, орієнтування на місцевості та поводження з вогнепальною зброєю.

В Україну вона потрапила через Білорусь. Спочатку агентка приїхала до Житомира, а потім вирушила до Києва. У столиці вона кілька разів змінювала готелі та вживала додаткових заходів конспірації.

Пізніше куратор із РФ передав їй координати схованки в лісопарковій зоні. Звідти жінка забрала пістолет із боєприпасами.

Під час обшуку у готельному номері СБУ виявила зброю та смартфон, з якого фігурантка підтримувала зв'язок із представником ФСБ. Його особу, за даними спецслужби, вже встановлено.

Слідчі повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державну зраду, вчинену в умовах військового стану. Вона перебуває під вартою без права на внесення застави. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі із конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ у Житомирській області під час координації Департаменту контррозвідки СБУ та процесуального керівництва обласної прокуратури.

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