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СБУ викрила одного з керівників відомої партії: готував теракти по всій Україні

За даними спецслужби, організатори планували серію вибухів і нападів у Чернігівській та Івано-Франківській областях, а фінансування надходило з-за кордону

15 вересня 2026, 13:12
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Кравцев Сергей

Служба безпеки України заявила про запобігання серії терактів і підпалів, які, за даними слідства, організовувала злочинна група на півночі та заході України. Правоохоронці повідомили про підозру кільком фігурантам, серед яких – колишній заступник голови ДСНС та особи, які, за версією слідства, координували діяльність угруповання.

СБУ викрила одного з керівників відомої партії: готував теракти по всій Україні

Затримання СБУ. Фото: СБУ

Одним із запланованих злочинів мав стати підрив будівельного крана біля житлового комплексу в Чернігові. За задумом організаторів, після вибуху конструкція мала впасти на багатоповерхівку та припарковані поруч автомобілі, що могло спричинити численні жертви серед цивільних.

Для реалізації цього плану, за даними СБУ, шукали безпосередніх виконавців через зв’язки у кримінальному середовищі.

Ще один теракт планували на Прикарпатті. Йдеться про підрив адміністративної будівлі ТЦК та СП. За інформацією спецслужби, потенційні виконавці виготовили саморобний вибуховий пристрій, використовуючи пластид та електродетонатори. Однак співробітникам СБУ вдалося встановити контроль над ситуацією та провести імітацію вибуху за сприяння керівництва ТЦК.

На цьому плани угруповання, за даними слідства, не завершувалися. Експосадовець ДСНС нібито замовив підриви приватних будинків голови та двох суддів Чернігівського апеляційного суду. Саме вони у 2024 році засудили його до семи років ув’язнення у справі про викрадення автомобіля.

Крім того, фігурант, як стверджують у СБУ, планував напад на місцевого активіста. Йому доручили прострелити чоловікові кінцівки та облити його сірчаною кислотою.

За даними спецслужби, вдалося також запобігти іншим терактам і підпалам. Організаторам повідомили про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України.

Окремо заочно підозру оголосили ймовірному спонсору угруповання — керівнику Чернігівського обласного осередку однієї з політичних сил, а також його спільнику. Обидва, за інформацією СБУ, перебувають за межами України. Їх планують оголосити в міжнародний розшук.

Як пишуть ЗМІ, посилаючись на джерела у правоохоронних органах, одним із фігурантів є Олег Авер’янов, який у 2015-2016 роках був заступником голови ДСНС України. Іншим називають Дмитра Нікітіна – керівника Чернігівської обласної організації ВО "Батьківщина".

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Раді обурені: з чого насправді повинна починатися мобілізація жінок на війну.




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Джерело: https://t.me/SBUkr/18615
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