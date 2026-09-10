У Раді обурені: з чого насправді повинна починатися мобілізація жінок на війну

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Кречмаровская Наталия
В українському інформаційному полі все частіше почали говорити про мобілізацію жінок. Днями колишній міністр оборони Олексій Резніков висловився за те, щоб залучати більше жінок до війська, пояснюючи це певними перевагами. У Верховній Раді різко відповіли на таку пропозицію.
Мобілізація жінок. Фото портал "Коментарі"
Народна депутатка Вікторія Гриб зазначила, що дуже легко розмірковувати про мобілізацію жінок, коли починати пропонуєш не зі своєї родини — доньки та молодої дружини.
Парламентарка також уточнила, що у Резнікова, є і дорослі діти. І, за її інформацією, вони також не служать.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що військовий експерт Роман Світан розповів, якою повинна бути мобілізація в Україні. Це ні в якому разі не має бути примусово, адже примус вбиває мотивацію. За його словами, потрібно шукати мотиваційні механізми та активізувати рекрутинг. Також він розповів, що потрібно робити з бронюваннями.