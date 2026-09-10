У Раді обурені: з чого насправді повинна починатися мобілізація жінок на війну

В українському інформаційному полі все частіше почали говорити про мобілізацію жінок. Днями колишній міністр оборони Олексій Резніков висловився за те, щоб залучати більше жінок до війська, пояснюючи це певними перевагами. У Верховній Раді різко відповіли на таку пропозицію.

Мобілізація жінок. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Вікторія Гриб зазначила, що дуже легко розмірковувати про мобілізацію жінок, коли починати пропонуєш не зі своєї родини — доньки та молодої дружини.

“Олексій Резніков знову пояснює, що у жінок нібито краща реакція та периферичний зір, а тому вони можуть бути ефективними операторами дронів. Я, звичайно, допускаю, що у його молодої дружини реакція справді краща, ніж у самого пана Резнікова. Але для того, щоб перевірити цю теорію, зовсім не обов’язково чекати запровадження "загального обов’язку". Можна піти добровольцем уже сьогодні”, — зазначила політик.

Парламентарка також уточнила, що у Резнікова, є і дорослі діти. І, за її інформацією, вони також не служать.

"Тому питання залишається тим самим: чому розмови про те, хто ще має йти служити, так часто починаються з чужих дружин, дочок і синів? Хочете переконати суспільство, що це має стати обов’язком для всіх, — почніть з особистого прикладу. Він у таких дискусіях переконує значно краще за будь-яке інтерв’ю”, — підсумувала народна депутатка.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що військовий експерт Роман Світан розповів, якою повинна бути мобілізація в Україні. Це ні в якому разі не має бути примусово, адже примус вбиває мотивацію. За його словами, потрібно шукати мотиваційні механізми та активізувати рекрутинг. Також він розповів, що потрібно робити з бронюваннями.