В Раде возмущены: с чего на самом деле должна начинаться мобилизация женщин на войну

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Кречмаровская Наталия
В украинском информационном поле все чаще стали говорить о мобилизации женщин. На днях бывший министр обороны Алексей Резников высказался за то, чтобы привлекать больше женщин в армию, объясняя это определенными преимуществами. В Верховной Раде резко ответили на такое предложение.
Мобилизация женщин. Фото портал "Комментарии"
Народная депутат Виктория Гриб отметила, что очень легко рассуждать о мобилизации женщин, когда начинать предлагаешь не со своей семьи — дочери и молодой жены.
Парламентер также уточнила, что у Резникова есть и взрослые дети. И, по ее информации, они тоже не служат.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что военный эксперт Роман Свитан рассказал, какой должна быть мобилизация в Украине. Это ни в коем случае не должно быть принудительно, ведь принуждение убивает мотивацию. По его словам, нужно искать мотивационные механизмы и активизировать рекрутинг. Также он рассказал, что нужно делать с бронированием.