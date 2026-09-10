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В Раде возмущены: с чего на самом деле должна начинаться мобилизация женщин на войну

Народная депутат Гриб резко ответила на слова экс-министра Резникова о мобилизации женщин

10 сентября 2026, 15:36
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Кречмаровская Наталия

В украинском информационном поле все чаще стали говорить о мобилизации женщин. На днях бывший министр обороны Алексей Резников высказался за то, чтобы привлекать больше женщин в армию, объясняя это определенными преимуществами. В Верховной Раде резко ответили на такое предложение.

В Раде возмущены: с чего на самом деле должна начинаться мобилизация женщин на войну

Мобилизация женщин. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Виктория Гриб отметила, что очень легко рассуждать о мобилизации женщин, когда начинать предлагаешь не со своей семьи — дочери и молодой жены.

"Алексей Резников снова объясняет, что у женщин якобы лучшая реакция и периферическое зрение, а потому они могут быть эффективными операторами дронов. Я, конечно, допускаю, что у его молодой жены реакция действительно лучше, чем у самого господина Резникова. Но для того, чтобы проверить эту теорию, совсем не обязательно ждать введения "общего долга". Можно пойти добровольцем уже сегодня", – отметила политик.

Парламентер также уточнила, что у Резникова есть и взрослые дети. И, по ее информации, они тоже не служат.

"Поэтому вопрос остается тем же: почему разговоры о том, кто еще должен идти служить, так часто начинаются с чужих жен, дочерей и сыновей? Хотите убедить общество, что это должно стать обязанностью для всех, — начните с личного примера. Он в таких дискуссиях убеждает значительно лучше любого интервью", — подытожила народ.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что военный эксперт Роман Свитан рассказал, какой должна быть мобилизация в Украине. Это ни в коем случае не должно быть принудительно, ведь принуждение убивает мотивацию. По его словам, нужно искать мотивационные механизмы и активизировать рекрутинг. Также он рассказал, что нужно делать с бронированием.



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Источник: https://www.facebook.com/victoriagryb.public/posts/pfbid0TF8aE9PN81PhnxZer3NUDvbfkGbX1yQRgUmCn4wD5FZXyzY4Vu4UUAH1qdY4L8jal
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