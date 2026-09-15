СБУ разоблачила одного из руководителей известной партии: готовил теракты по всей Украине

Служба безопасности Украины заявила о предотвращении серии терактов и поджогов, которые, по данным следствия, организовывала преступная группа на севере и западе Украины. Правоохранители сообщили о подозрении нескольким фигурантам, среди которых бывший заместитель председателя ГСЧС и лица, по версии следствия, координировавшие деятельность группировки.

Задержание СБУ. Фото: СБУ

Одним из запланированных преступлений должен стать подрыв строительного крана возле жилого комплекса в Чернигове. По замыслу организаторов, после взрыва конструкция должна была упасть на многоэтажку и припаркованные рядом автомобили, что могло привести к многочисленным жертвам среди гражданских.

Для реализации этого плана, по данным СБУ, искали непосредственных исполнителей из-за связей в криминальной среде.

Еще один теракт планировали в Прикарпатье. Речь идет о подрыве административного здания ТЦК и СП. По информации спецслужбы, потенциальные исполнители изготовили самодельное взрывное устройство, используя пластид и электродетонаторы. Однако сотрудникам СБУ удалось установить контроль над ситуацией и произвести имитацию взрыва при содействии руководства ТЦК.

На этом планы группировки, по данным следствия, не завершались. Экс-чиновник ГСЧС якобы заказал подрывы частных домов председателя и двух судей Черниговского апелляционного суда. Именно они в 2024 году приговорили его к семи годам заключения по делу о угоне автомобиля.

Кроме того, фигурант, как утверждают в СБУ, планировал нападение на местного активиста. Ему поручили прострелить мужчине конечности и облить его серной кислотой.

По данным спецслужбы, удалось также предотвратить другие теракты и поджог. Организаторам сообщили о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины.

Отдельно заочно подозрение объявили вероятному спонсору группировки — руководителю Черниговской областной организации одной из политических сил, а также его сообщнику. Оба, по информации СБУ, находятся за пределами Украины. Их планируют объявить в международный розыск.

Как пишут СМИ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, одним из фигурантов Олег Аверьянов, который в 2015-2016 годах был заместителем председателя ГСЧС Украины. Другим называют Дмитрия Никитина – руководителя Черниговской областной организации ВО "Батькивщина".

Также издание "Комментарии" сообщало – в Раде возмущены: с чего действительно должна начинаться мобилизация женщин на войну.



