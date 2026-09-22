СБУ задержала киллерку ФСБ в Киеве: чье убийство она готовила

Специалисты СБУ предотвратили заказное убийство в Киеве и задержала агентку ФСБ, которая, по данным следствия, готовила покушение на российского оппозиционера, возглавляющего одну из украинских общественных организаций. Об этом говорится в публикации СБУ.

СБУ. Фото: из открытых источников

Контрразведка СБУ задержала в Киеве женщину, которая, по данным следствия, получила от ФСБ задачу ликвидировать российского оппозиционера. Он возглавляет одну из всеукраинских общественных организаций и после начала полномасштабной войны воевал на стороне Украины.

По версии следствия, убийство планировали совершить возле столичного спортзала, где мужчина работает тренером по кикбоксингу. Агентка должна была устроить засаду и открыть огонь из боевого пистолета.

СБУ задержала ее во время доразведки территории рядом со спорткомплексом. Женщина выбирала место, с которого планировала совершить нападение.

По данным дела, исполнительницей стала безработная жительница временно оккупированного Мелитополя. К сотрудничеству с российскими спецслужбами ее якобы привлекли в обмен на обещание закрыть дело по незаконному хранению наркотиков.

После вербовки женщина прошла подготовку на базе местного "филиала" ФСБ. Там ее обучали конспирации, ориентированию на местности и обращению с огнестрельным оружием.

В Украину она попала через Белоруссию. Сначала агент приехала в Житомир, а затем отправилась в Киев. В столице она несколько раз меняла гостиницы и принимала дополнительные меры конспирации.

Позже куратор из РФ передал ей координаты тайника в лесопарковой зоне. Оттуда женщина взяла пистолет с боеприпасами.

В ходе обыска в гостиничном номере СБУ обнаружила оружие и смартфон, с которого фигурантка поддерживала связь с представителем ФСБ. Его личность, по данным спецслужбы, уже установлена.

Следователи сообщили женщине о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственную измену, совершенное в условиях военного положения. Она находится под стражей без права на внесение залога. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Житомирской области в ходе координации Департамента контрразведки СБУ и процессуального руководства областной прокуратуры.

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