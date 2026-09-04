СБУ проти ГУР: хто віддав наказ і що насправді сталося в Києві

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Кравцев Сергей
Конфлікт між СБУ та ГУР у Києві набирає обертів. Показовою тут стала реакція президента Зеленського. За словами його радника Дмитра Литвина, Володимир Зеленський жорстко поставив питання перед керівниками відповідних структур і зажадав надати суспільству інформацію про те, що сталося. Це правильна постановка питання. Коли озброєні представники двох державних структур з’ясовують відносини посеред житлового кварталу столиці, мовчання вже не можна пояснювати лише режимом секретності. Про це розповів політичний експерт Віктор Мелащенко.
Конфлікт СБУ та ГУР. Фото: із відкритих джерел
Експерт зауважує, ще жорсткіше висловився Кирило Буданов: "Ніхто не має права безкарно викрадати військовослужбовців, відкривати вогонь на вулицях наших міст, віддавати та виконувати злочинні накази". Він також заявив про необхідність ретельного і неупередженого розслідування ДБР та Офісом Генерального прокурора.
Він зауважує, тут є принципова річ. Сам факт перебування озброєних військовослужбовців ГУР у Києві не є незаконним. Воєнна розвідка може виконувати спеціальні завдання і з території України. Бойові підрозділи можуть перебувати в тилових районах, здійснювати підготовку, охорону, забезпечення та виконувати інші визначені законом завдання. Але закон "Про розвідку" встановлює дуже чітку межу: розвідувальні заходи не можуть організовуватися і проводитися для вирішення завдань кримінального провадження.
Він продовжує, якщо ж підрозділ ГУР був залучений саме до антитерористичної операції, тоді також має існувати відповідна правова процедура. Чинний порядок передбачає, що сили інших суб’єктів залучаються до антитерористичної операції рішенням Антитерористичного центру при СБУ або його регіональної координаційної групи, а їхні дії підпорядковуються керівнику оперативного штабу.
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