СБУ против ГУР: кто отдал приказ и что действительно произошло в Киеве

Конфликт между СБУ и ГУР в Киеве набирает обороты. Показательна здесь реакция президента Зеленского. По словам его советника Дмитрия Литвина, Владимир Зеленский жестко задал вопрос перед руководителями соответствующих структур и потребовал предоставить обществу информацию о случившемся. Это верная постановка вопроса. Когда вооруженные представители двух государственных структур выясняют отношения посреди жилищного квартала столицы, молчание уже нельзя объяснять только режимом секретности. Об этом рассказал политический эксперт Виктор Мелащенко.

Конфликт СБУ и ГУР. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, что еще жестче высказался Кирилл Буданов: "Никто не имеет права безнаказанно похищать военнослужащих, открывать огонь на улицах наших городов, отдавать и выполнять преступные приказы". Он также заявил о необходимости тщательного и беспристрастного расследования ДБР и Офиса Генерального прокурора.

"Эти слова важны, но они одновременно порождают следующий вопрос: о каком именно приказе и чьих действиях идет речь? Буданов со 2 января 2026 года не возглавляет ГУР. Действующим начальником военной разведки является генерал-лейтенант Олег Иващенко. Итак, если на улице Шумского действовало организованное подразделение ГУР, следствие должно установить всю командную цепь: кто поставил ему задачу, кто отдал приказ выдвинуться в жилой дом, какова была цель этого приказа, какие полномочия получили военнослужащие и предполагалось ли применение силы", – отметил аналитик.

Он замечает, что здесь есть принципиальная вещь. Сам факт пребывания вооруженных военнослужащих ГУР в Киеве не является незаконным. Военная разведка может выполнять специальные задания и на территории Украины. Боевые подразделения могут находиться в тыловых районах, осуществлять подготовку, охрану, обеспечение и выполнять другие определенные законом задачи. Но закон "О разведке" устанавливает очень четкий предел: разведывательные мероприятия не могут организовываться и проводиться для решения задач уголовного производства.

"Поэтому если вооруженные военнослужащие ГУР прибыли не просто к месту жительства своего военнослужащего, а фактически для блокирования или прекращения законных процессуальных действий СБУ, возникает совсем другая правовая ситуация. Ни один внутренний приказ ГУР сам по себе не может отменить полномочия следователя или прокурора. Ни одно боевое подразделение не может перебирать на себя функцию определять на месте, законный обыск или нет, а тем более физически блокировать правоохранителей. Если есть подозрение по поводу незаконности действий СБУ, для этого существуют прокурор, ДБР, суд и предусмотренные УПК процедуры", – отметил эксперт.

Он продолжает, если подразделение ГУР было привлечено именно к антитеррористической операции, тогда также должна существовать соответствующая правовая процедура. Действующий порядок предусматривает, что силы других субъектов вовлекаются в антитеррористическую операцию решением Антитеррористического центра при СБУ или его региональной координационной группы, а их действия подчиняются руководителю оперативного штаба.

"Поэтому сейчас я не спешил бы определять виновных, но следствие должно ответить не только на вопрос, кто первым открыл огонь. Необходимо установить: кто и зачем направил вооруженных военнослужащих ГУР к месту проведения следственных действий; какой приказ они получили; кто его отдал; имели ли они право блокировать сотрудников СБУ; кто санкционировал применение силы и соответствовал ли этот приказ закону. Это тест на то, существует ли в украинском секторе безопасности единая правовая вертикаль или отдельные вооруженные структуры начинают жить по собственным правилам. В воюющем государстве такого разрешить нельзя. Нет СБУ. Нет ГУР. Никому", – подытожил эксперт.

Также издание "Комментарии" сообщало – Путин ищет выход или готовит новую эскалацию: Портников раскрыл опасные сигналы Кремля.



