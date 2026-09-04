СБУ против ГУР: кто отдал приказ и что действительно произошло в Киеве

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Кравцев Сергей
Конфликт между СБУ и ГУР в Киеве набирает обороты. Показательна здесь реакция президента Зеленского. По словам его советника Дмитрия Литвина, Владимир Зеленский жестко задал вопрос перед руководителями соответствующих структур и потребовал предоставить обществу информацию о случившемся. Это верная постановка вопроса. Когда вооруженные представители двух государственных структур выясняют отношения посреди жилищного квартала столицы, молчание уже нельзя объяснять только режимом секретности. Об этом рассказал политический эксперт Виктор Мелащенко.
Конфликт СБУ и ГУР. Фото: из открытых источников
Эксперт отмечает, что еще жестче высказался Кирилл Буданов: "Никто не имеет права безнаказанно похищать военнослужащих, открывать огонь на улицах наших городов, отдавать и выполнять преступные приказы". Он также заявил о необходимости тщательного и беспристрастного расследования ДБР и Офиса Генерального прокурора.
Он замечает, что здесь есть принципиальная вещь. Сам факт пребывания вооруженных военнослужащих ГУР в Киеве не является незаконным. Военная разведка может выполнять специальные задания и на территории Украины. Боевые подразделения могут находиться в тыловых районах, осуществлять подготовку, охрану, обеспечение и выполнять другие определенные законом задачи. Но закон "О разведке" устанавливает очень четкий предел: разведывательные мероприятия не могут организовываться и проводиться для решения задач уголовного производства.
Он продолжает, если подразделение ГУР было привлечено именно к антитеррористической операции, тогда также должна существовать соответствующая правовая процедура. Действующий порядок предусматривает, что силы других субъектов вовлекаются в антитеррористическую операцию решением Антитеррористического центра при СБУ или его региональной координационной группы, а их действия подчиняются руководителю оперативного штаба.
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