logo_ukra

BTC/USD

87505

ETH/USD

2971.04

USD/UAH

42.35

EUR/UAH

49.79

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Санта Клаус листуватиметься українською: із Лапландії надійшла відповідь
commentss НОВИНИ Всі новини

Санта Клаус листуватиметься українською: із Лапландії надійшла відповідь

В Офісі Санта Клауса наголосили, що поштове відділення вже розпочало необхідні організаційні кроки для листування українською

31 грудня 2025, 17:51
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Українську офіційно включать до переліку мов, якими ведеться листування із Санта Клаусом. 

Санта Клаус листуватиметься українською: із Лапландії надійшла відповідь

Офіс Санта Клауса в Рованіємі. Фото: з відкритих джерел

Про це повідомила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська, посилаючись на інформацію Міністерства закордонних справ України.

Посольство України у Фінляндії отримало офіційну відповідь від керівниці Поштового відділення Санта Клауса Каті Тервонен. У листі зазначається, що Офіс і Пошта Санта Клауса повністю підтримують ініціативу обміну листами українською мовою — як від українських дітей, так і у відповідь до них. Про це пише у Facebook уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська. 

В Офісі Санта Клауса наголосили, що поштове відділення вже розпочало необхідні організаційні кроки, аби в найкоротші терміни додати українську мову до офіційного списку мов, які використовуються у різдвяному листуванні.

Там також підкреслили, що Санта Клаус разом із поштовими ельфами з радістю чекатимуть на листи від українських дітей, а діти з України зможуть звертатися до нього своєю рідною мовою без жодних обмежень.

“Надзвичайно важливо, що навіть у таких, здавалося б, символічних речах, як різдвяна пошта від Санта Клауса, враховується право українських дітей отримувати різдвяні привітання державною мовою. Такі ініціативи демонструють солідарність з Україною та розуміння, наскільки важливо українським дітям отримати листи від Санта Клауса рідною мовою”, — зазначила Олена Івановська.

Відомо, що Офіс і Поштове відділення Санта Клауса або  Йоулупуккі розташовані в місті Рованіємі, що у фінській провінції Лапландія.

Як повідомляв портал "Коментарі", у низці країн 1 січня не має особливого значення або навіть перебуває під офіційною забороною з релігійних, культурних чи політичних причин.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1182907137352088&id=100068984387109&mibextid=wwXIfr&rdid=egxlWH4m1MAnR8E6#
Теги:

Новини

Всі новини