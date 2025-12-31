Санта Клаус листуватиметься українською: із Лапландії надійшла відповідь

Українську офіційно включать до переліку мов, якими ведеться листування із Санта Клаусом.

Офіс Санта Клауса в Рованіємі. Фото: з відкритих джерел

Про це повідомила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська, посилаючись на інформацію Міністерства закордонних справ України.

Посольство України у Фінляндії отримало офіційну відповідь від керівниці Поштового відділення Санта Клауса Каті Тервонен. У листі зазначається, що Офіс і Пошта Санта Клауса повністю підтримують ініціативу обміну листами українською мовою — як від українських дітей, так і у відповідь до них. Про це пише у Facebook уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська.

В Офісі Санта Клауса наголосили, що поштове відділення вже розпочало необхідні організаційні кроки, аби в найкоротші терміни додати українську мову до офіційного списку мов, які використовуються у різдвяному листуванні.

Там також підкреслили, що Санта Клаус разом із поштовими ельфами з радістю чекатимуть на листи від українських дітей, а діти з України зможуть звертатися до нього своєю рідною мовою без жодних обмежень.

“Надзвичайно важливо, що навіть у таких, здавалося б, символічних речах, як різдвяна пошта від Санта Клауса, враховується право українських дітей отримувати різдвяні привітання державною мовою. Такі ініціативи демонструють солідарність з Україною та розуміння, наскільки важливо українським дітям отримати листи від Санта Клауса рідною мовою”, — зазначила Олена Івановська.

Відомо, що Офіс і Поштове відділення Санта Клауса або Йоулупуккі розташовані в місті Рованіємі, що у фінській провінції Лапландія.

