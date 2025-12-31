Санта Клаус будет переписываться по-украински: из Лапландии пришел ответ

Украинский официально включат в список языков, которыми ведется переписка с Санта Клаусом.

Офис Санта-Клауса в Рованиеми. Фото: из открытых источников

Об этом сообщила уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская, ссылаясь на информацию Министерства иностранных дел Украины.

Посольство Украины в Финляндии получило официальный ответ от руководителя Почтового отделения Санта Клауса Кати Тервонен. В письме отмечается, что Офис и Почта Санта Клауса полностью поддерживают инициативу обмена письмами на украинском языке — как от украинских детей, так и в ответ. Об этом пишет в Facebook уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская.

В Офисе Санта Клауса отметили, что почтовое отделение уже приступило к необходимым организационным шагам, чтобы в кратчайшие сроки добавить украинский язык в официальный список языков, которые используются в рождественской переписке.

Там также подчеркнули, что Санта Клаус вместе с почтовыми эльфами с радостью будут ждать писем от украинских детей, а дети из Украины смогут обращаться к нему на своем родном языке без ограничений.

"Чрезвычайно важно, что даже в таких, казалось бы, символических вещах, как рождественская почта от Санта Клауса, учитывается право украинских детей получать рождественские поздравления на государственном языке. Такие инициативы демонстрируют солидарность с Украиной и понимание, насколько важно украинским детям письма Ивановская.

Известно, что офис и почтовое отделение Санта Клауса или Йоулупукки расположены в городе Рованиеми, что в финской провинции Лапландия.

