logo

BTC/USD

87505

ETH/USD

2971.04

USD/UAH

42.35

EUR/UAH

49.79

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Санта Клаус будет переписываться по-украински: из Лапландии пришел ответ
commentss НОВОСТИ Все новости

Санта Клаус будет переписываться по-украински: из Лапландии пришел ответ

В Офисе Санта Клауса подчеркнули, что почтовое отделение уже предприняло необходимые организационные шаги для переписки по-украински

31 декабря 2025, 17:51
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Украинский официально включат в список языков, которыми ведется переписка с Санта Клаусом.

Санта Клаус будет переписываться по-украински: из Лапландии пришел ответ

Офис Санта-Клауса в Рованиеми. Фото: из открытых источников

Об этом сообщила уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская, ссылаясь на информацию Министерства иностранных дел Украины.

Посольство Украины в Финляндии получило официальный ответ от руководителя Почтового отделения Санта Клауса Кати Тервонен. В письме отмечается, что Офис и Почта Санта Клауса полностью поддерживают инициативу обмена письмами на украинском языке — как от украинских детей, так и в ответ. Об этом пишет в Facebook уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская.

В Офисе Санта Клауса отметили, что почтовое отделение уже приступило к необходимым организационным шагам, чтобы в кратчайшие сроки добавить украинский язык в официальный список языков, которые используются в рождественской переписке.

Там также подчеркнули, что Санта Клаус вместе с почтовыми эльфами с радостью будут ждать писем от украинских детей, а дети из Украины смогут обращаться к нему на своем родном языке без ограничений.

"Чрезвычайно важно, что даже в таких, казалось бы, символических вещах, как рождественская почта от Санта Клауса, учитывается право украинских детей получать рождественские поздравления на государственном языке. Такие инициативы демонстрируют солидарность с Украиной и понимание, насколько важно украинским детям письма Ивановская.

Известно, что офис и почтовое отделение Санта Клауса или Йоулупукки расположены в городе Рованиеми, что в финской провинции Лапландия.

Как сообщал портал "Комментарии", в ряде стран 1 января не имеет особого значения или даже находится под официальным запретом по религиозным, культурным или политическим причинам.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1182907137352088&id=100068984387109&mibextid=wwXIfr&rdid=egxlWH4m1MAnR8E6#
Теги:

Новости

Все новости