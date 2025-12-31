8 країн, де Новий рік не святкують

Для мільйонів людей у світі Новий рік асоціюється з феєрверками, ялинками та святковим відліком часу. Втім, ця традиція далеко не універсальна. У низці країн 1 січня не має особливого значення або навіть перебуває під офіційною забороною з релігійних, культурних чи політичних причин.

Країни, де не святкують Новий рік. Фото з відкритих джерел

Іран

В Ірані користуються перським календарем, а Новий рік, який тут носить назву Навруз, відзначають 21 березня, у день весняного рівнодення. Свято символізує оновлення та початок нового життєвого циклу. Натомість 1 січня в країні є звичайним робочим днем без особливих традицій.

Таджикистан

Хоча Новий рік формально не заборонений у Таджикистані, влада поступово витісняє його з публічного простору. У навчальних закладах заборонені ялинки та святкові заходи, обмежене використання феєрверків і атрибутики. Акцент робиться на національних і традиційних святах.

Китай

Китайський Новий рік визначається місячним календарем і припадає на період між кінцем січня та серединою лютого. Саме це свято має величезне культурне значення. 1 січня хоч для багатьох у Китаї є вихідним днем, але сприймається радше як формальність.

Індія

Через етнічну й релігійну різноманітність Індія не має єдиної дати Нового року. У різних регіонах його святкують у різний час. Тому 1 січня не є загальнонаціональним святом і часто минає без особливих урочистостей.

Саудівська Аравія

У королівстві святкування Нового року офіційно заборонене. Продаж святкової атрибутики та публічні заходи можуть каратися законом. Святкування в країні більше зосереджені на подіях ісламського календаря. Однак для туристів можуть бути незначні виключення.

Бруней

У цій мусульманській країні публічне святкування Нового року і Різдва заборонене. Немусульманам дозволено відзначати ці дати лише приватно, без розголосу.

Сомалі

Влада країни заборонила святкування Нового року з релігійних і безпекових причин. Публічні заходи не допускаються, а контроль за дотриманням заборони здійснюють силові структури.

Афганістан

Новий рік у західному розумінні тут практично не відзначають. Публічні святкування є рідкісними через релігійні норми та міркування безпеки. Лише приватні зібрання або закриті заходи для іноземців проходять непомітно.

