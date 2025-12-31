8 стран, где Новый год не празднуют

Для миллионов людей в мире Новый год ассоциируется с фейерверками, елками и праздничным отсчетом времени. Впрочем, эта традиция далеко не универсальна. В ряде стран 1 января не имеет особого значения или даже находится под официальным запретом по религиозным, культурным или политическим причинам.

Страны, где не отмечают Новый год. Фото из открытых источников

Иран

В Иране пользуются персидским календарем, а Новый год, который носит название Навруз, отмечают 21 марта, в день весеннего равноденствия. Праздник символизирует обновление и начало нового жизненного цикла. 1 января в стране является обычным рабочим днем без особых традиций.

Таджикистан

Хотя Новый год формально не запрещен в Таджикистане, власти постепенно вытесняют его из публичного пространства. В учебных заведениях запрещены елки и праздничные мероприятия, ограничено использование фейерверков и атрибутики. Акцент делается на национальных и традиционных праздниках.

Китай

Китайский Новый год определяется лунным календарем и выпадает на период между концом января и серединой февраля. Именно этот праздник имеет огромное культурное значение. 1 января хоть для многих в Китае выходной день, но воспринимается скорее как формальность.

Индия

Из-за этнического и религиозного разнообразия Индия не имеет единой даты Нового года. В разных регионах его празднуют в разное время. Поэтому 1 января не является общенациональным праздником и часто проходит без особых торжеств.

Саудовская Аравия

В королевстве празднование Нового года официально запрещено. Продажа праздничной атрибутики и публичные мероприятия могут наказываться законом. Празднования в стране больше сосредоточены на событиях исламского календаря. Однако для туристов могут быть незначительные исключения.

Бруней

В этой мусульманской стране публичное празднование Нового года и Рождества запрещено. Немусульманам разрешено отмечать эти даты только приватно, без огласки.

Сомали

Власти страны запретили празднование Нового года по религиозным и безопасным причинам. Публичные меры не допускаются, а контроль соблюдения запрета осуществляют силовые структуры.

Афганистан

Новый год в западном смысле здесь практически не отмечают. Публичные празднования редки из-за религиозных норм и соображений безопасности. Лишь частные собрания или закрытые мероприятия для иностранцев проходят незаметно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, какая страна первой встречает Новый год, а где празднуют последнее.

Также "Комментарии" писали, почему Новый год начинается 1 января.