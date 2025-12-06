Санкційний зашморг працює: чому у Путіна все ж таки буде менше грошей на війну

Імпорт російської нафти до Індії може знизитись до мінімального рівня майже за чотири роки вже на початку 2026 року. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані учасників ринку.

Путін та Моді. Фото: з відкритих джерел

За їхніми оцінками, у січні постачання можуть впасти до близько 600 тис. барелів на добу – у рази менше за літній пік у 2,1 млн барелів. Скорочення пов'язують із посиленням тиску з боку адміністрації президента США Дональда Трампа, яка наполягає, що закупівлі російського палива допомагають фінансувати війну проти України. Додатковим чинником стали санкції проти "Роснафти" та "Лукойлу".

Незважаючи на спад, Індія все ще імпортує більше, ніж на початок повномасштабного вторгнення РФ. Трейдери вважають, що обсяги можуть частково відновитись, оскільки на ринку з'являються нові посередники, а Росія активно шукає обхідні схеми. Під час недавнього візиту до Делі Володимир Путін заявив, що Москва готова забезпечити Індію "стабільними постачаннями" та зацікавлена у збереженні найбільшого покупця своєї нафти.

При цьому індійські держкомпанії поступово скорочують закупівлі через ризик санкцій, тоді як частина приватних НПЗ шукає альтернативні маршрути та складніші схеми логістики. Аналітики відзначають, що російська нафта все ще залишається дешевшою за паливо зі США або країн Близького Сходу, що утримує інтерес покупців.

Ключовою невизначеністю залишається позиція Reliance Industries – найбільшого переробника країни. Компанія тимчасово призупинила закупівлі для експортного заводу, але має контракт з "Роснефтью", який потенційно може повернути на ринок до 350 тис. барелів на добу вже в січні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — державні індійські нафтопереробні заводи Indian Oil та Bharat Petroleum відновлюють закупівлю російської сирої нафти зі знижкою близько 5 доларів за барель.



