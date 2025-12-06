Санкционная удавка работает: почему у Путина все же будет меньше денег на войну

Импорт российской нефти в Индию может снизиться до минимального уровня почти за четыре года уже в начале 2026 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные участников рынка.

Путин и Моди. Фото: из открытых источников

По их оценкам, в январе поставки могут упасть до около 600 тыс. баррелей в сутки – в разы меньше летнего пика в 2,1 млн баррелей. Сокращение связывают с усилением давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа, которая настаивает, что закупки российского топлива помогают финансировать войну против Украины. Дополнительным фактором стали санкции против "Роснефти" и "Лукойла".

Несмотря на спад, Индия все еще импортирует больше, чем до начала полномасштабного вторжения РФ. Трейдеры считают, что объёмы могут частично восстановиться, поскольку на рынке появляются новые посредники, а Россия активно ищет обходные схемы. Во время недавнего визита в Дели Владимир Путин заявил, что Москва готова обеспечить Индию "стабильными поставками" и заинтересована в сохранении крупнейшего покупателя своей нефти.

При этом индийские госкомпании постепенно сокращают закупки из-за риска санкций, тогда как часть частных НПЗ ищет альтернативные маршруты и более сложные схемы логистики. Аналитики отмечают, что российская нефть всё ещё остаётся дешевле топлива из США или стран Ближнего Востока, что удерживает интерес покупателей.

Ключевой неопределённостью остаётся позиция Reliance Industries – крупнейшего переработчика в стране. Компания временно приостановила закупки для экспортного завода, но имеет действующий контракт с "Роснефтью", который потенциально может вернуть на рынок до 350 тыс. баррелей в сутки уже в январе.

Читайте также на портале "Комментарии" — государственные индийские нефтеперерабатывающие заводы Indian Oil и Bharat Petroleum возобновляют закупки российской сырой нефти со скидкой около 5 долларов за баррель.



