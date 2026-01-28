Рютте врятував НАТО від розколу, але дуже дорогою ціною: деталі

Генсек НАТО Марк Рютте зумів запобігти кризі навколо можливої анексії Гренландії США, переконавши Дональда Трампа відмовитися від гучних загроз. Однак цей успіх може мати високу ціну: всередині Альянсу посилюються розбіжності, а сама організація стає більш уразливою. Про це пише Politico.

Дональд Трамп та Марк Рютте. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, дії Рютте виявили зростаючу лінію розлому в НАТО. З одного боку, переконаність генсека в тому, що збереження особистої лояльності Трампа є єдиним способом утримати Альянс від розпаду. З іншого – тривога європейських столиць, які вважають таку тактику основи колективної безпеки, що підриває.

Прихильники Рютте стверджують, що він виконав головне завдання – зберіг єдність НАТО за умов безпрецедентного тиску. Вони зазначають, що у приватних розмовах із Трампом генсек дозволяє собі набагато жорсткіший і відвертіший тон. Проте, як визнав один із дипломатів Альянсу, конфлікт навколо Гренландії "завдав серйозних збитків", а сам підхід Рютте став "пластирем", який відштовхнув частину союзників.

Додаткове занепокоєння викликає поведінка Трампа, який раніше ставив під сумнів прихильність до статті 5 НАТО і критикує внесок європейців у спільні місії. У свій перший президентський термін Рютте швидко зрозумів, що публічна лестощі є ефективним інструментом у спілкуванні з американським лідером. Це доходило до крайнощів: на одному із самітів він називав Трампа "папочкою" і щедро обсипав компліментами.

Хоча Альянс уникнув негайної кризи, дипломати побоюються, що така тактика може лише заохотити Трампа до нових, сміливіших вимог.

"Питання не в тому, чи це зараз працює, — говорить джерело в НАТО, — а в тому, де цьому кінець".

