Рютте спас НАТО от раскола, но крайне дорогой ценой: детали

Генсек НАТО Марк Рютте сумел предотвратить кризис вокруг возможной аннексии Гренландии США, убедив Дональда Трампа отказаться от громких угроз. Однако этот успех может иметь высокую цену: внутри Альянса усиливаются разногласия, а сама организация становится более уязвимой. Об этом пишет Politico.

Дональд Трамп и Марк Рютте. Фото: из открытых источников

По данным издания, действия Рютте выявили растущую линию разлома в НАТО. С одной стороны – убежденность генсека в том, что сохранение личной лояльности Трампа является единственным способом удержать Альянс от распада. С другой – тревога европейских столиц, которые считают такую тактику подрывающей основы коллективной безопасности.

Сторонники Рютте утверждают, что он выполнил главную задачу – сохранил единство НАТО в условиях беспрецедентного давления. Они отмечают, что в частных разговорах с Трампом генсек позволяет себе гораздо более жесткий и откровенный тон. Тем не менее, как признал один из дипломатов Альянса, конфликт вокруг Гренландии "нанес серьезный ущерб", а сам подход Рютте стал "пластырем", который оттолкнул часть союзников.

Дополнительное беспокойство вызывает поведение Трампа, ранее ставившего под сомнение приверженность статье 5 НАТО и критикующего вклад европейцев в совместные миссии. В свой первый президентский срок Рютте быстро понял, что публичная лесть – эффективный инструмент в общении с американским лидером. Это доходило до крайностей: на одном из саммитов он называл Трампа "папочкой" и щедро осыпал комплиментами.

Хотя Альянс избежал немедленного кризиса, дипломаты опасаются, что подобная тактика может лишь поощрить Трампа к новым, еще более смелым требованиям.

"Вопрос не в том, работает ли это сейчас, — говорит источник в НАТО, — а в том, где этому конец".

