Рупори Кремля після 24 лютого: хто втік, хто сховався, а хто живе в Києві

Журналісти-розслідувачі проєкту Телебачення Торонто оприлюднили результати розслідування щодо подальшої долі трьох відомих проросійських пропагандистів — В’ячеслав Піховшек, Діана Панченко та Олеся Медвєдєва, які роками просували наративи Кремля в українському інформаційному просторі.

Де зараз Піховшек, Панченко та Медвєдєва

Найбільш одіозна з трійці — Діана Панченко — після початку повномасштабного вторгнення втекла до Росії, попередньо видаливши всі свої дописи з критикою РФ. Вона веде сторінку в соцмережі X англійською мовою, де позиціонує себе як "жертву режиму Зеленського" та "незалежну журналістку". Водночас розслідування підтверджує, що з 2023 року Панченко працює на телеканал Russia Today і отримує за це гонорари. У 2024 році вона отримала громадянство РФ, згодом вийшла заміж за донецького бізнесмена Олега Солодухова, який продовжує вести бізнес і в Україні, і в Росії. У 2025 році пропагандистка народила дитину, використовуючи навіть материнство як елемент власних пропагандистських кампаній.

В’ячеслав Піховшек, багаторічний медіапулівець Віктора Медведчука, після 24 лютого 2022 року зник з публічного простору. Втім журналісти встановили, що він не виїжджав до Росії і продовжує жити в Києві. Пропагандиста помітили в коментарях Telegram-каналу священника-колаборанта Геннадія Шкіля, який утік до РФ. Крім того, Піховшек залишав коментарі у Facebook під оголошеннями про продаж книг, а влітку 2025 року замовляв літературу про діяльність радянських і російських спецслужб із доставкою на відділення "Нової пошти" неподалік місця своєї київської реєстрації.

Олеся Медвєдєва, яка раніше працювала в проросійських медіа та співпрацювала з оточенням Віктора Януковича, після початку повномасштабної війни залишила Україну. Вона заявляє, що перебуває у "нейтральній країні", однак регулярно змінює місце проживання та подорожує Європою. При цьому Медвєдєва продовжує записувати відео для ресурсу Strana.ua з критикою України. У 2023 році журналісти зафіксували її поїздку до Москви через Туреччину.

На результати розслідування відреагував народний депутат Ярослав Юрчишин, який повідомив про звернення до СБУ та РНБО. Він наголосив на необхідності санкцій щодо оточення Панченко, допитів Піховшека та внесення Медвєдєвої до санкційних списків Європейського Союзу.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що к олишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак офіційно поновив адвокатську діяльність після кількарічної перерви. Відповідний запис з’явився у реєстрі Національна асоціація адвокатів України — датою відновлення зазначено 23 січня 2026 року. До переходу на державну службу у 2020-му Єрмак працював адвокатом понад 25 років.