Рупоры Кремля после 24 февраля: кто скрылся, кто скрылся, а кто живет в Киеве

commentss НОВОСТИ Все новости

Журналисты выяснили, где оказались и чем сейчас занимаются три известных украинских рупора Кремля — Пиховшек, Панченко и Медведева

27 января 2026, 19:40
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Журналисты-расследователи проекта Телевидения Торонто обнародовали результаты расследования по дальнейшей судьбе трех известных пророссийских пропагандистов — Вячеслав Пиховшек , Диана Панченко и Олеся Медведева , которые годами продвигали нарративы Кремля в украинском информационном пространстве.

Где сейчас Пиховшек, Панченко и Медведева

Самая одиозная из троицы — Диана Панченко — после начала полномасштабного вторжения сбежала в Россию, предварительно удалив все свои сообщения с критикой РФ. Она ведет страницу в соцсети X на английском языке, где позиционирует себя как жертву режима Зеленского и независимую журналистку. В то же время, расследование подтверждает, что с 2023 года Панченко работает на телеканал Russia Today и получает за это гонорары. В 2024 году она получила гражданство РФ, впоследствии вышла замуж за донецкого бизнесмена Олега Солодухова, продолжающего вести бизнес и в Украине, и в России. В 2025 году пропагандистка родила ребенка, используя даже материнство как элемент пропагандистских кампаний.

Вячеслав Пиховшек, многолетний медиапуловец Виктора Медведчука, после 24 февраля 2022 года исчез из публичного пространства. Впрочем, журналисты установили, что он не выезжал в Россию и продолжает жить в Киеве. Пропагандиста заметили в комментариях Telegram-канала священника-коллаборанта Геннадия Шкиля, сбежавшего в РФ. Кроме того, Пиховшек оставлял комментарии в Facebook под объявлениями о продаже книг, а летом 2025 заказывал литературу о деятельности советских и российских спецслужб с доставкой на отделение "Новой почты" неподалеку от места своей киевской регистрации.

Олеся Медведева, ранее работавшая в пророссийских медиа и сотрудничавшая с окружением Виктора Януковича, после начала полномасштабной войны покинула Украину. Она заявляет, что находится в "нейтральной стране", однако регулярно меняет место жительства и путешествует по Европе. При этом Медведева продолжает записывать видео для ресурса Strana.ua с критикой Украины. В 2023 году журналисты зафиксировали ее поездку в Москву через Турцию.

На результаты расследования отреагировал народный депутат Ярослав Юрчишин , который сообщил об обращении в СБУ и СНБО. Он отметил необходимость санкций в отношении окружения Панченко, допросов Пиховшека и внесения Медведевой в санкционные списки Европейского Союза.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что бывший глава Офиса президента Андрей Ермак официально возобновил адвокатскую деятельность после многолетнего перерыва. Соответствующая запись появилась в реестре Национальная ассоциация адвокатов Украины — дата восстановления указана 23 января 2026 года. До перехода на государственную службу в 2020 Ермак работал адвокатом более 25 лет.



Источник: https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti-obschestvo/kudi-znikli-pihovshek-panchenko-i-medvedeva-zhurnalisti-zyasuvali-chim-zaraz-zajmayutsya-ukrainski-rupori-kremlya-video.htm
